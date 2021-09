‘Melhor da Tarde’ e ‘MasterChef Brasil’ melhoram a audiência da Band

O “Melhor da Tarde”, apresentado por Cátia Fonseca, na Band, está subindo na audiência. Exibido das 15 horas às 16h07, o programa superou seu principal rival, o “A Tarde É Sua”, comandado por Sônia Abrão, na RedeTV!, e atingiu o quarto lugar isolado.

A edição nacional do “Melhor da Tarde” garantiu 2,0 pontos de média, 2,9 pontos de pico e 4% de participação (número de televisores ligados), contra 9,2 pontos da Globo, 7,8 da Record, 4,1 do SBT e 1,5 da RedeTV!.

Já na edição local, em São Paulo, que acontece, das 14 horas às 15 horas, antes do programa exibido para todo o Brasil, o “Melhor da Tarde” deu à Band 1,3 ponto de média, 1,8 ponto de pico e 3% de televisores sintonizados, diante de 10,6 pontos da Globo, 9,7 da Record, 3,9 do SBT e 0,0 da RedeTV!.

Reprodução/Instagram

O programa de Cátia Fonseca elevou a audiência da Band durante toda a programação seguinte. À noite, o reality show “MasterChef Brasil, que eliminou o cozinheiro amador Pedro, ficou em quarto lugar isolado com 2,0 pontos de média, 2,3 pontos de pico e 3% de share, ante 16,4 pontos da Globo, 10,0 do SBT, 9,2 da Record e 0,3 da RedeTV!. O reality culinário permaneceu no ar entre 22h33 e 0h34.

A emissora levou um susto com a média do “Band Notícias”, exibido das 22 horas às 22h33. O jornal obteve 0,7 ponto de média, 2,3 pontos de pico e 1% de televisores ligados, diante de 28,6 pontos da Globo, 14,8 do SBT, 6,4 da Record e 0,7 da RedeTV!.

Divulgação/Band

O “Esporte Total” obteve bom resultado na madrugada com 0,7 ponto de média, 0,8 ponto de pico e 3% de participação, contra 6,1 pontos da Globo, 2,5 do SBT, 1,1 da Record e 0,1 da RedeTV!. O programa esportivo foi ao ar da 1h20 às 2h06.

Caçadora de Relíquias veio logo na sequência e caiu para 0,5 ponto de média, 0,5 ponto de pico e 2% de share, ante 4,6 pontos da Globo, 2,1 do SBT, 0,9 da Record e 0,2 da RedeTV!. A série esteve no ar das 2h06 às 2h34.

Ao longo do dia, a Band colocou no ar o Bora SP (0,5), Bora Brasil (0,7), The Chef Parte I (0,5), Plantão Jornalismo (0,7), The Chef Parte II (0,9), Jogo Aberto (2,4), Os Donos da Bola (2,3), Brasil Urgente – Nacional (4,5), Brasil Urgente SP (4,8), Jornal da Band (3,9), Nazaré (1,6), Show da Fé (0,2), Band Notícias (0,7), Jornal da Noite (1,0), Que Fim Levou? (0,7), Mais Info (0,5), a reprise do Jornal da Band (0,4) e 1º Jornal (0,4). Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.