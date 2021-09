Ingrid Guimarães deixa a TV Globo após 28 anos

A atriz Ingrid Guimarães também está deixando a TV Globo. Ela encerra a parceria com a emissora carioca após 28 anos.

Em seu perfil no Instagram, Ingrid fez uma postagem onde agradeceu o tempo que ficou na Globo. No post, ela escreveu: “Sobre gratidão e novos caminhos!”. Ela, agora, vai para um novo projeto no Amazon Prime Video Brasil.

O último grande trabalho da artista na casa foi na novela “Bom Sucesso” (2019). Mas, Ingrid Guimarães surgiu, pela primeira vez, na novela “Mulheres de Areia”, em 1993. Ela também esteve no elenco das tramas “Por Amor”, “Kubanacan”, “Sangue Bom”, “Novo Mundo” e “Espelho da Vida”.

No entanto, Ingrid Guimarães é sempre lembrada por seus personagens em programas de humor, como “Chico Total”, “Zorra Total”, “Sai de Baixo”, “Os Normais” e o “Sob Nova Direção”. Recentemente, Ingrid aceitou um convite do GNT para o comando do programa “Modo Mãe”.

LEIA MAIS:

Ao programa “Dani-se”, de Dani Calabresa, no GNT, Ingrid falou sobre um pequeno papel que fez em um programa de Renato Aragão. “A minha maior rebeldia foi quando Renato Aragão, nosso querido muso, fazia um programa na Globo e me chamou. ‘Vou trabalhar com o Didi, êba! Renato Aragão!’. Chegou o texto. Era o Didi Mocó, estava dormindo. Sonhava e tinha um balãozinho de pensamento”, recordou.

Na época, Danielle Winits era uma das mulheres mais desejadas da TV. “O Didi estava sonhando com a Danielle Winits na praia, gostosa. De repente chegava eu fazendo alguma coisa e o Didi saía correndo do sonho”, lembrou.