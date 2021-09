‘A Fazenda 13’: Rejeição de Liziane e briga entre Medrado e Rico esquentam o reality show

A formação da primeira roça em “A Fazenda 13”, na Record TV, poderia ter sido leve, mas o elenco desta edição causou a cada nome indicado para a eliminação do reality show.

No entanto, a dupla Fernanda Medrado e Rico Melquíades foram os mais exaltados da noite. Durante o programa ao vivo, Medrado acusou Rico de falsidade com Marina Ferrari e o barraco começou.

Em seguida, Medrado falou que vê o ex-”De Férias com o Ex”, da MTV, como uma pessoa falsa e disse ainda que Rico estava espalhando que os pais de Marina tem boas condições financeiras. “O Rico falou que ele não sente verdade em mim e isso é muito recíproco, porque aqui já tiveram vários atritos por conta da Marina ter dinheiro ou não e uma das informações que eu recebi é que ela realmente tinha dinheiro vieram do Rico, que é super amigo dela. Está gravado e ele me contou na cozinha que o pai dela tem dinheiro e tal. Então, verdade por verdade, eu não sinto verdade nele, né?”.

Reprodução

Vale lembrar que os dois trocaram votos na formação da roça, nesta terça-feira (21). “É um direito dele votar em mim e tudo bem. Lá fora, como ele já disse, ele, realmente, me chamou no WhatsApp, me chamou para jantar e falamos de jogo, tá? Falei pra gente entrar com o coração, verdade, etc. Então, assim, meu voto vai ser nele. Acho ele muito forçado”, comentou Fernanda Medrado ao justificar seu voto no ex-MTV.

Já Rico Melquíades voltou a falar, acusando a rapper de trazer essa história completamente distorcida e com a intenção de queimá-lo com Marina Ferrari. “Eu tô besta porque além dela ser soberba, ignorante e falsa, ela é mentirosa. Não vou botar Tati nesse jogo, mas toda vez que falei da Marina: ‘A família tem dinheiro, mas ela sempre correu atrás do dela’. Eu conheço Marina em Maceió e ela nunca quis depender dos pais”.

Quem também não saiu nada tranquila na edição desta terça-feira (21) foi Liziane Gutierrez, que se sentiu rejeitada pelos participantes do reality show.

Durante a formação do grupo que pode ser eliminado, a ex-miss bumbum foi a mais votada e não ficou surpresa. Em uma conversa ao vivo com Adriane Galisteu, ela afirmou: “Eu imaginava que isso iria acontecer, porque desde o momento que eu entrei nessa casa, eu me sinto excluída e prejulgada. Isso realmente está acontecendo. Numa conversa que eu tive com a Mileide, ela me falou que eu sou distante, que eu observo muito, que eu não me posiciono, que eu não me jogo”.

Liziane Gutierrez também criticou os colegas de confinamento e pediu para que todos tivessem mais empatia. “É muito difícil eu me jogar, se as pessoas não me dão abertura. Tem muita palestrinha… Tem muita empatia na teoria, mas na prática não tem. É muito fácil ter empatia com quem a gente gosta”.

Na formação da primeira roça, Nego do Borel foi indicado pelo fazendeiro Gui Araújo, mas foi vetado de participar da próxima Prova do Fazendeiro, pela decisão de Erika Schneider, a que foi mandada à berlinda pelo Resta Um. Solange Gomes foi puxada pela baia, depois do troca-troca promovido pelo Lampião do Poder, nas mãos de Bill Araújo.