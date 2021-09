Briga entre Gui e Nego do Borel e medo de aranha agitam os participantes de ‘A Fazenda 13’

Na noite desta segunda-feira, Gui Araujo se desentendeu com Nego do Borel durante uma “simples conversa”, onde o ex-namorado de Anitta disse: “Se você levantar o dedo de novo para mim o bagulho vai ficar louco dentro dessa casinha”.

Em seguida,o influenciador digital foi conversar com Marina Ferrari e Rico Melquiades e falou que quase perdeu a cabeça. “Mano, quase que eu fiz uma besteira aqui hoje. Seu parceiro quase levou uma”, admitiu o ex-”De Férias com o Ex”, da MTV Brasil, que contou para o dançarino que teve uma discussão feia com o artista na casa da árvore.

Na sequência, o empresário explicou para Dynho que, “na cabeça” de Nego do Borel, o que ele fez com o marido de MC Mirella, se referindo a briga que agitou a baia após a primeira festa da temporada, foi por que o ex-”Power Couple” teria partido primeiro para cima do cantor. O papo da dupla foi interrompido com a chegada de outros peões.

Enquanto as brigas continuam rolando em “A Fazenda 13”, uma aranha invadiu a baia e o cantor Tiago Piquilo se desesperou. Além dele, Liziane Gutierrez, Dayane Mello e MC Gui perceberam a presença de uma aranha no local.

O desespero de Tiago aconteceu, pois o cantor sertanejo é aracnofóbico, ou seja, tem fobia de aranha. “Eu saio do programa, mas eu mato a aranha. Se eu ver uma aranha, eu mato”, garantiu o artista, que foi alvo das piadas de Gui Araujo e Mussunzinho que assistiam tudo da Casa da Árvore de A Fazenda 13.

Enquanto os peões se mobilizavam para tirar a aranha do recinto, supostamente uma Tarântula, o animal sumiu. Nervosos, os confinados pediram auxílio para a produção, que investigou as paredes local através das câmeras e os orientou a não matarem aranhas grandes.

MC Gui também pediu auxílio para seu xará e fazendeiro da semana que, junto de Mussunzinho, brincou com a situação dizendo que Tiago Piquilo dormiria montado em Colorado, o cavalo que ocupa a baia nessa temporada. No final das contas, a aranha não foi encontrada e os peões obrigados a dormir com medo.