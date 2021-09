Fernanda Gentil está animada com o ‘Zig Zag Arena’: ‘Inesquecível pra todo mundo’

Está quase tudo pronto para a estreia do “Zig Zag Arena”, game show apresentado por Fernanda Gentil, que estreia no dia 3 de outubro, após o filme da “Temperatura Máxima”.

Com um cenário colorido e inspirado nos fliperamas dos anos 1980, o “Zig Zag Arena” será uma competição que reunirá inúmeras brincadeiras infantis, mas adaptadas para os momentos atuais. No programa, duas equipes irão se enfrentar em três fases: Pique-pega, Mega ball e Tudo ou nada. O time que terminar com a pontuação maior vence a edição semanal.

Reprodução

“Eu já achava que seria divertido, mas vendo a energia e ouvindo os comentários de quem entra nesse lugar, tenho certeza de que essa experiência está sendo inesquecível pra todo mundo!”, afirmou Fernanda ao Metrópoles.

LEIA MAIS:

Além de colorido, o cenário do “Zig Zag Arena” tem muita tecnologia, luz, cor e fumaça. “Só posso agradecer por essa oportunidade e convidar todo o público para brincar e torcer com a gente! Estou esperando todo mundo”, falou Fernanda.

De acordo com Raoni Carneiro, diretor artístico do programa, os jogos vão acertar em cheio a nostalgia dos telespectadores. “Quem nunca brincou de pega-pega? Esse é o nosso programa. É uma megaprodução; um formato inédito e original, pensado para as famílias brasileiras, inspirado nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura“, explica.

Além de Fernanda Gentil, Hortência, Everaldo Marques e Marco Luque estarão na atração. Na atração, Everaldo Marques atuará como narrador da competição, já a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque serão responsáveis pelos comentários.