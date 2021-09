Fiuk assume namoro com Thaisa Carvalho, seu affair antes do BBB 21

Fiuk está oficialmente namorado. O ator e cantor usou suas redes sociais para confirmar que está com a atriz Thaisa Carvalho, um antigo affair do filho de Fábio Junior.

A revelação veio neste domingo (19), após uma pergunta feita por uma seguidora de Fiuk. No Instagram, ele foi questionado se estava solteiro, ele publicou um vídeo abraçado com a atriz, onde os dois aparecem sorrindo. Como resposta, ele escreveu: “namorando”.

No mesmo dia, Thaisa também compartilhou um vídeo romântico com o namorado. Sem nenhuma descrição, ela apenas postou outro vídeo abraçando o participante da atual edição do “Show dos Famosos”, na Globo.

LEIA MAIS:

Mas a possibilidade de namoro entre os dois não era segredo, já que durante o confinamento de Fiuk na casa do “Big Brother Brasil 21”, Thaisa afirmou que eles já tinham tido um breve relacionamento.

Em uma entrevista para a revista Quem, em março de 2021, ela disse que tinha “um affair” com o cantor. “Sou fã do Fiuk desde 2009, desde criança acompanho, admiro o trabalho dele. Depois de 10 anos, no ano passado, a gente começou a escrever uma história juntos, além de fã-ídolo ou continuar essa história. Independentemente de qualquer coisa, vivemos momentos incríveis juntos, muito incríveis e que nunca vou esquecer”, ela disse à “Quem”.

“Agora vocês vão entender o porque eu admiro esse cara desde os meus 11 anos e o porque ainda chamo ele de ídolo aos 23”, ela também disse à revista.

Nas redes sociais, a atriz trabalha também como influenciadora digital e tem mais de 72,4 mil seguidores no Instagram, onde posta fotos e vídeos relacionados a moda, beleza e estilo.