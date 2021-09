‘A Fazenda’: Namorado de Aline é criticado após falar que ela só pode beijar mulheres

Aline Mineiro foi para o reality show “A Fazenda” namorando Leo Lins. No entanto, dentro da 13ª edição do programa, ela resolveu aproveitar e já saiu por aí distribuindo beijos. Com isso, os internautas começaram a especular como Leo Lins estaria se sentindo ao ver a modelo beijando na casa.

Para tentar acalmar os fãs e curiosos, o humorista revelou nas redes sociais que eles vivem um relacionamento aberto, mas que ela só pode beijar mulheres durante a sua participação no reality show da Record TV. “Meninas, tá liberado, não tem problema. Agora, meninos, se ficar com um cara, tá o registro aqui: acabou. Aliás, vai ter um apartamento vago aqui”, disparou o famoso.

Na web, a declaração de Leo foi detonada, já que foi vista como machista e fetichista. “A boçalidade do boy e o machismo escancarado”, disparou um internauta. “É a famosa sexualização de mulheres bi“, afirmou uma internauta.

“Quer dizer que ficando com mulher não é traição ou algo do tipo, só porque não é com um homem? Genteeee que absurdo. O homem hétero deveria ser incapsulado, se acham demais. Ele não tem que autorizar ou não, a decisão é dela, ele não é dono dela”, escreveu mais uma.

Desde que o “A Fazenda 13” começou, Aline Mineiro já trocou alguns selinhos com Dayane Mello, que é bissexual assumida, e Medrado. Além disso, ouviu de Tati Quebra Barraco que Bill está apaixonado por ela.

Porém, mesmo se relacionando bem com uma parte dos participantes do reality show de confinamento, Aline se deixou levar por uma dinâmica que ocorreu neste domingo (19), onde todos deveriam falar sobre o potencial de cada um e o resultado não foi positivo para a modelo.

Durante a dinâmica, os peões tinham que apontar quem seria um dos finalistas e quem seria o primeiro eliminado do reality, mas ela foi esquecida e, após o jogo, chorou. “O pior sentimento do mundo é a rejeição”, desabafou Aline com Dayane Mello e Liziane Gutierrez.

Ela considerou suas ações nos primeiros dias de programa e se perguntou se beijar Medrado na primeira festa da temporada não a teria prejudicado.

Dayane, que já participou do reality Gran Fratello, o BBB da Itália, consolou a colega: “Eu não sei se você foi ou não foi cancelada, porque essa coisa de cancelamento para mim é nova… isso para mim não existe”, refletiu.

“Cancelados ou não cancelados, somos artistas, todos temos direitos iguais de ir e vir, de se reinventar a cada dia. Então essa coisa de cancelado, tira da cabeça que não existe, porque todo mundo aqui queria tá aqui também. Então, se você tá aqui, é porque cancelada você não é e nunca foi”, disse.