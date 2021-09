Chay Suede pede uma vaga no ‘BBB 22’: ‘Bora agilizar essa parada’

Chay Suede está de olho no reality show “Big Brother Brasil 22”, da Globo. Nesta semana, o ator da emissora pediu uma vaga na próxima edição para o diretor Boninho. No Instagram, o galã respondeu uma pergunta de um seguidor sobre o assunto com um recado sincero ao diretor de TV. “Bora agilizar essa parada ai, litle Boni. Eu não tô fazendo nada nem você também”, declarou.

Quem também se manifestou sobre o assunto foi Douglas Souza, jogador de vôlei que ficou famoso nas redes sociais por seu jeito irreverente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Vai para o BBB 2022?”, indagou um internauta. “E aí, Boninho?”, questionou o atleta.

Sem relatar se vai chamar os famosos acima para a próxima temporada do reality show, o diretor do “Big Brother Brasil” também aproveitou as redes sociais para avisar que as inscrições para anônimos foram reabertas.

LEIA MAIS:

Ele ainda mandou um recado para quem não acredita no processo de seleção. “Os 100 mil que fizeram inscrições são geniais, a gente está amando. Papo furado, mentira, fofoca o que disseram que a gente não gostou de ninguém. Estamos adorando e tem muita gente com muita chance já”, disparou.

Novas reprises do BBB invadem o Viva

O canal a cabo Viva pretende reprisar mais duas edições do reality show “Big Brother Brasil”, da Globo. A emissora deve apostar nas edições em que Sabrina Sato e Grazi Massafera estiveram, ou seja, nas temporadas de 2003 e 2005.

Caso o Viva siga os passos da reprise do BBB 1, o programa deve ir ao ar de segunda a sábado às 19h30, em meio às linhas de humorísticos e séries do canal.