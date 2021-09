4 fatos que fazem Nego do Borel um dos cancelados de ‘A Fazenda 13’

O reality show “A Fazenda 13” começou com tudo e, nesta nova temporada, reúne um elenco de celebridades cheio de polêmicas e, algumas, já canceladas. Entre os polêmicos fora do reality show rural está Nego do Borel, que, após ficar meses sumido, aceitou o convite para o “A Fazenda”, da Record TV.

Ao ser revelado como um dos participantes da 13ª temporada, o funkeiro afirmou que aceitou o convite para mostrar um outro lado, uma “versão que as pessoas não conhecem”. Porém, Nego do Borel já entrou na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão cancelado e mostramos abaixo algumas razões para isso. Confira!

1) Busca e apreensão policial

Em janeiro deste ano, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão nas residências de Nego do Borel. Na ação, ocasionada após algumas denúncias de sua ex-namorada, Duda Reis, os policiais apreenderam o passaporte do músico e cerca de R$ 470 mil em espécie. Para saber mais, clique aqui.

2) Acusações de agressão física e estupro

Com o fim do relacionamento com atriz Duda Reis, Nego do Borel foi acusado de agressão física, estupro e abuso psicológico.

Mas, não foi apenas sua ex-noiva que fez acusações. Em julho de 2015, a assessora de imprensa Swellen Sauer, que namorou Nego por cerca de dois anos, relatou que eram constantes as brigas entre o casal, motivadas pelo ciúme da parte do funkeiro. Segundo ela, Borel teria tentado enforcá-la com um carregador de celular durante uma briga. Para saber mais, clique aqui.

3) Declaração transfóbica

Ao longo de sua carreira musical, Nego esteve envolvido em diversas confusões. Em uma delas, o músico acabou sendo desligado de uma gravadora após fazer uma declaração transfóbica ao tentar elogiar a transexual Luisa Marilac. Na época, Borel afirmou que Luísa era “um homem bonito”.

Depois do erro, alguns cantores, como Ludimila, cancelaram a participação no DVD do funkeiro. Mas, ele acabou sendo salvo por Anitta, que o convidou para cantar com ela num dos ensaios do Bloco das Poderosas, em janeiro de 2019. Mas ele teve que sair do palco, debaixo de vaias, e a cantora depois disse que não imaginava a repercussão do caso Marilac.

4) Shows cancelados e fim de contrato

Com tanta confusão, Nego do Borel viu sua carreira musical derrapar. Ele ficou sem gravadora e, aos poucos, acabou perdendo seus shows e a parceria com o empresário Tuka Carvalho chegou ao fim.