Sergio Marone critica Mário Frias: ‘Isso deixa um monte de ex colegas seus passando fome’

O ator e apresentador do “Mestres da Sabotagem”, no SBT, Sergio Marone usou suas redes sociais para se posicionar contra o ator Mário Frias, que atualmente ocupa o cargo de secretário especial de Cultura do Governo Federal.

Em seu perfil oficial no Twitter, Marone criticou um posicionamento de Mário, que é aliado de Bolsonaro, e foi contra o projeto de lei “Paulo Gustavo”, que pretende dar apoio financeiro ao setor cultural de estados e municípios.

“Isso, deixa um monte de ex colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda. Não fosse seus olhos azuis, jamais teria uma oportunidade na TV”, declarou o apresentador do SBT, no Twitter.

Caso o projeto de lei “Paulo Gustavo” saia do papel, ele poderá destinar cerca de R$ 3,8 bilhões para o incentivo à cultura, como forma de amenizar os prejuízos trazidos pela pandemia ao setor.

Isso, deixa um monte de ex colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda.. não fosse seus olhos azuis, jamais teria tido uma oportunidade na TV. @mfriasoficial e os 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo tbem? Explica? https://t.co/dM88MGXoUQ pic.twitter.com/mTXfLBVCGv — Sergio Marone (@SergioMarone) September 15, 2021

LEIA MAIS:

O posicionamento de Sergio Marone surgiu depois que o secretário especial de cultura recorreu às redes sociais para se posicionar contra o projeto de lei”Paulo Gustavo”. “Hoje, será votado no senado o projeto de lei ‘Paulo Gustavo’. Um absurdo que transformará o governo federal num caixa eletrônico de saque compulsório. Essa lei destinará anualmente 4 bilhões de reais para estados decidirem o destino desse recurso. Sou radicalmente contra!”, relatou Mário Frias.

Horas após a publicação, a Lei Paulo Gustavo foi retirada de pauta na sessão deliberativa que aconteceu no Senado Federal, o que levou o ex-Malhação a comemorar. “Quero agradecer o Senador Fernando Bezerra, Líder do Governo no Senado, por ter retirado de pauta o Projeto de Lei ‘Paulo Gustavo’. Este projeto é completamente absurdo!”, escreveu o famoso.