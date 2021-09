Arcrebiano desvenda o mistério em ‘A Fazenda 13’: ‘Acho que vai chegar alguém na festa’

Nesta quinta-feira (16), Arcrebiano, ou melhor Bill começou a sentir falta de um peão em “A Fazenda”. Conversando com os demais participantes, o ex-BBB 21 falou que acha que uma nova celebridade vai chegar em breve. “Acho que vai chegar alguém na festa. Vai ser muito inédito“, disse Bill, enquanto ele, Gui Araújo e Nego do Borel tentam acender o fogão à lenha para esquentar o leite. O cantor comenta que para quem chegar, vai ser tudo muito fácil: “Pra eles vai ser lindo, mas pra gente”.

Já Mileide Mihaile não acha que seria fácil, pois o novo ou nova participante teria que entrar em algum grupo já formado. “Vai ser lindo não, vai ser apavorante, não conhece ninguém. Caraca velho!”. Mas os rapazes continuam a brincadeira.

Reprodução

E o fazendeiro Gui Araújo comentou, em tom de brincadeira: “Eu já vou colocar. Todo mundo dando a vida mil anos, chegou atrasado por quê?” e Bill completou: “Cheio de função aqui, chega agora no bem bom?”.

Mesmo parecendo brincadeira, o spoiler de Bill se tornará verdade nesta sexta-feira (17), quando uma das quatro celebridades deixará o “Paiol” e vai direto para a sede de “A Fazenda 13”. Até amanhã, o público pode escolher pelo site do programa, apresentado por Adriane Galisteu.

LEIA MAIS:

O dançarino Alisson Jordan foi o primeiro convocado para o “Paiol”. Pouco conhecido do grande público, ele é coreógrafo de pessoas famosas, como o cantor baiano Léo Santana. Além disso, ele esteve no Rock in Rio e dançou ao lado de Anitta. “Com o coração a mil e muita expectativa, agradeço todos os amigos, familiares, fãs e admiradores do meu trabalho, pois sem o reconhecimento e engajamento de vocês, nada disso seria possível. Comunidade da dança, preparem-se! É o seu momento!”, escreveu.

A influenciadora digital Sthe Matos também está concorrendo. Ela ficou conhecida por causa de suas cirurgias plásticas e algumas polêmicas na internet. Ao ser anunciada, a possível participante de “A Fazenda 13” avisou que não vai desistir com facilidade e quer ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Outra influenciadora que está de olho no reality show “A Fazenda”, na Record TV, é Mah Tavares, de 19 anos. Ela ficou conhecida após conseguir chamar a atenção do humorista Whindersson Nunes com dublagens divertidas e muito bom humor. “Acho que pode ser uma vantagem, porque o público pode esperar menos de mim e eu mostrar mais”, disse a influenciadora sobre ser a peoa mais nova do reality.

A lista ficou completa com MC Krawk, que acumula mais de 30 batalhas de rap vencidas. No Paiol TikTok, o cantor revelou seu ponto fraco: “Eu sou um cara que odeia injustiça. Qualquer tipo de injustiça me tira muito do sério desde as batalhas de rima de onde eu venho”.