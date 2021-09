RJ: Casa de Agnaldo Timóteo sofre nova tentativa de invasão

A casa do cantor Agnaldo Timóteo, que fica dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi novamente alvo de depredação e tentativa de invasão na madrugada de terça-feira (14).Segundo o G1, esta é a segunda ação do tipo em menos de um mês no local. A primeira aconteceu no último dia 25 de agosto.

O advogado Sidnei Lobo Pedroso, que é o inventariante do cantor, que morreu neste ano, declarou que um homem teria tentado entrar na casa usando as chaves do local, mas ao se deparar com correntes no portão, teria jogado um casaco para o lado de dentro e tentado pular o muro. Com a movimentação dos cachorros da casa, o invasor fugiu deixando para trás o casaco, o molho de chaves, que abrem o portão e uma grade que foi jogada no local.

“Eu não dei essas chaves para ninguém, mas elas abrem, sim, o portão. A pessoa deve ter tentado pular, mas, como o barulho do caseiro e dos cachorros, fugiu”, declarou o advogado, que acredita que a ideia era furtar o local.

A casa está fechada desde a morte do cantor, mas, no mês passado, ela já havia sido depredada. Timotinho, sobrinho de Agnaldo Timóteo, mostrou em vídeo o vidro da entrada da casa quebrados após um ato de vandalismo.

“Já mandei colocar o vidro de volta. E dois indivíduos hoje, às 2h da manhã, pularam o muro da casa de Agnaldo Timóteo, botaram fogo numa mochila e tentaram colocar fogo na faixa de ‘vende-se’ e ‘aluga-se’. Isso é lamentável. Lá tinha uma pessoa que eu coloquei lá, porque aquela casa precisa ser protegida, pois trata-se do patrimônio da Keyty, ela levantou, gritou, as pessoas fugiram, ela chamou a polícia e não conseguiram pegar ninguém. Vou fazer um boletim de ocorrência, porque esses indivíduos não podem ficar impunes”.

O fato, cabe lembrar, aconteceu poucas semanas após a Justiça reconhecer como herdeira do patrimônio de R$ 16 milhões do cantor a filha Keyty Evelyn, de 14 anos.