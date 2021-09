Dedé Santana participa do humorístico ‘A Praça é Nossa’

Dedé Santana, de Os Trapalhões, estará na “Praça é Nossa”, do SBT, nesta quinta-feira (16), às 23h15, após o Programa do Ratinho. Nesta participação especial, ele fará uma esquete de humor na atração e brinca com casos fictícios que teria vivido nos tempos de colégio com Carlos Alberto de Nóbrega, pedindo ainda a ajuda deste para que seu sobrinho (interpretado pelo também comediante Bananinha) consiga passar em um teste para uma novela no SBT.

Também nesta quinta o humorístico celebra o retorno presencial do diretor da atração, Marcelo de Nóbrega, que estava afastado desde o ano passado para manter seus cuidados com a saúde. O telespectador confere ainda os quadros “João Plenário”, “Mhel Marrer”, “Os Malandros”, entre outros.

Reprodução/SBT

O último trabalho de Dedé Santana, o mais sério dos “Trapalhões”, aconteceu em 2018, quando participou do humorístico “Treme Treme”, no Multishow, e, aos 85 anos, o ator relatou no podcast Flow que não conseguiu “ficar milionário, como o Didi”. Para ele, a principal razão para não ter conseguido atingir o status financeiro é o seu perfil profissional. Segundo Dedé, o valor a ser recebido por um trabalho nunca foi o fator determinante para que ele aceitasse participar das produções, seja como ator ou diretor.

“Eu podia ser milionário como o Didi. Ele é arquimilionário, na verdade. Para mim, arquimilionário é quem tem no mínimo R$ 30 milhões no banco. Não é o meu caso. Primeiro, eu perguntava o que eu ia fazer, se eu ia gostar ou não. Depois, eu queria saber quanto eu ia ganhar”, disse o ex-trapalhão, que falou ainda sobre sua carreira no cinema e na televisão.

O podcast também trouxe à tona o relacionamento de Dedé Santana e Renato Aragão. Segundo ele, os dois são grandes amigos, mas as brigas eram comuns nos períodos em que trabalharam juntos. “A gente brigava muito, mas muito mesmo. Mas sempre por causa do trabalho. E, na maioria das vezes, ele estava certo. Renato é muito inteligente”, comentou o comediante.