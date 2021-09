Cantor Biel é expulso de restaurante de luxo após ficar de regata

Nesta semana, o cantor Biel, ex-participante do reality show “A Fazenda 12”, e sua namorada, Tays Reis, foram expulsos do Terraço Itália, um restaurante de luxo, que fica localizado no centro de São Paulo.

Após o ocorrido, o músico foi às redes sociais falar sobre o caso, que aconteceu na última segunda-feira (13). Segundo Biel, ele foi expulso após ficar de regata durante o jantar romântico. “Nunca fui tão humilhado na minha vida”, disse Biel em sua rede social.

Ao desabafar, Biel ainda questionou a conduta do gerente do restaurante. “Quer falar de esporte fino?”, disse ele. “Eu não posso mostrar a pele, mas olha como eles divulgam o restaurante”, comentou mostrando a imagem de uma mulher com vestido tomara que caia no perfil do estabelecimento.

LEIA MAIS:

“Aí o Gabriel não pode mostrar os braços, sendo que ele entrou de blazer”, defendeu Tays. “Vamos embora, vamos comer um BK [Burguer King], vai”, concluiu ele ainda revoltado.

Com a repercussão do vídeo nos stories do Instagram, o restaurante resolveu se pronunciar. Em entrevista ao site UOL, Alberto Cestrone, gerente do Terraço Itália, afirmou que lamenta a situação, mas explicou que Biel usava apenas uma regata por baixo do blazer, algo não permitido no restaurante. De acordo com Alberto, a informação está disponível no serviço de reservas, que fica no site do restaurante: “Sugerimos traje esporte fino ou passeio completo. Não são permitidos bermudas, regatas e chinelos”.

Segundo o gerente, a equipe pediu para que Biel ficasse com o blazer durante sua permanência no restaurante, mas o cantor recusou. “A nossa equipe pediu educadamente para que o cliente vestisse o blazer, pois somente a regata não comporta aos requisitos exigidos para todos que desejam ter uma experiência no local, porém o mesmo se recusou agindo de forma deselegante com os nossos funcionários. E não foi expulso, saiu por vontade própria”, concluiu.