Mara Maravilha estreia programa nas plataformas digitais do SBT

A apresentadora Mara Maravilha está com um novo projeto no SBT. Nesta quinta-feira (16), ela estreia seu podcast “Programa da Maravilha”, às 20 horas, nas plataformas digitais do SBT.

A 1ª temporada do podcast contará com cinco episódios e acontecerá ao vivo. No programa, Mara Maravilha receberá alguns convidados especiais que fizeram parte dos 40 anos da emissora de Silvio Santos.

Reprodução/SBT

No programa de estreia, Mara recebe Mariane Dombrova, que apresentou programas infantis no SBT de 1989 até 1991, tais como “Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Com Mariane” e “Programa da Mariane”. Ela vai contar suas histórias e rever momentos especiais no SBT, além de comentar algumas curiosidades e novidades da carreira e da vida pessoal.

LEIA MAIS:

Também estão previstas participações nas semanas seguintes de Christina Rocha e Otávio Mesquita, respectivamente. Eles vão responder perguntas feitas por Mara Maravilha e, também, por seus fãs.

No começo de setembro, Mara também participou do “Memória SBT”, um projeto especial em comemoração aos 40 anos da emissora. O programa foi ao ar no dia 9, às 18 horas, e reuniu diversos funcionários, anônimos e famosos, que fazem parte da história do canal

Produzido para o Youtube, no formato de live, o “Memória SBT” falou sobre os programas infantis e relembrou as atrações que marcaram época, como “Bozo”, “”Show Maravilha”, “Bom Dia e Cia”, além das novelas e do mais novo sucesso da casa, a TV “ZYN”, e revela histórias de bastidores destas produções.

Com apresentação de Muka Trocolli, diretor no “Domingo Legal”, a live recebeu os convidados Beth Guzzo, Mara Maravilha, Raul Garin, Marina Mecca, Ricardo Mantoanelli e o ator Igor Jansen.