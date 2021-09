Gui Araújo é o primeiro líder da 13ª edição de ‘A Fazenda’

Gui Araújo levou a melhor na primeira Prova do Fazendeiro da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, que aconteceu nesta quarta-feira (15). Dividida em duas etapas, a prova foi disputada por Gui, Erasmo, Mileide e Aline, e comandada por Adriane Galisteu.

Na primeira fase, eles tiveram que mostrar as habilidades e equilíbrio com diversas argolas, que estavam penduradas e tinham que ser deslocadas para uma parede com ganchos. Nela, Gui Araújo foi o mais rápido, mas Mileide foi a mais lenta e deixou a competição pelo chapéu de fazendeiro. Já na segunda etapa, os três participantes tiveram que acertar algumas pás e formar a palavra “Fazendeiro”.

Gui Araújo levou a melhor e é quem vai comandar os peões ao longo dessa semana e, na próxima semana, durante a primeira formação de roça, ficará responsável por indicar um dos participantes direto para a berlinda. Além disso, o modelo também terá que decidir quais são as funções dos peões e peoas durante seu reinado.

Como os quatro chegaram na Prova do Fazendeiro?

Após o programa de estreia, nesta terça-feira (14), os competidores do reality show “A Fazenda 13” foram para uma disputa de argolas, onde precisavam acertar argolas em dois pinos, sendo um vermelho (eliminar da prova) e o outro amarelo (para salvar um competidor eliminado).

Durante o jogo, Erasmo mostrou frieza e concentração e foi o melhor, acertando em todas as rodadas que jogou. Liziane Gutierrez e Marina Ferrari viraram os principais alvos. Além de Erasmo, Mileide Mihaile, Gui Araujo e Aline Mineiro também conseguiram sobreviver e seguir para a primeira Prova do Fazendeiro, que foi exibida no programa ao vivo desta quarta-feira (15).