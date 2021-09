Globo define quando será a estreia da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Protagonizado por Vladimir Brichta, Valentina Herszage, Mateus Solano e Giovanna Antonelli, a novela “Quanto Mais Vida, Melhor” está sendo gravada pela Globo, dentro e fora dos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

E, com o andamento das filmagens, a emissora definiu que a trama deve estrear no dia 22 de novembro, após a edição especial da novela “Pega Pega”, que está no ar na faixa das 19 horas e não tem agradado o público.

Inicialmente, o folhetim tinha previsão de estreia para o meio de 2020, no lugar de “Salve-se Quem Puder”, mas com o avanço da pandemia no Brasil e a paralisação das gravações nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, o calendário de novelas inéditas precisou ser alterado.

A nova novela das 19 horas da Globo marca a estreia de Mauro Wilson como autor solo e tem como enredo a história de quatro pessoas que morrem em um trágico acidente aéreo, mas acabam ganhando uma nova chance de viver ao chegar ao céu.

O elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor” conta ainda com Débora Lamm, Bruno Cabrerizo, Marcelo Flores, Diego Francisco, Fabrício Assis, Camila Rocha, Karine Bohme, Ana Hikari, Zezeh Barbosa, Marcos Caruso, Elizabeth Savala e vários outros.

O retorno de Giovanna Antonelli às novelas

A novela “Quanto Mais Vida, Melhor” será a primeira novela inédita no horário das 19 horas. Mas, além disso, ela marca o retorno de Giovanna Antonelli aos folhetins da Globo. Ela ficou longe da TV durante três anos.

Na novela, escrita por Mauro Wilson,Giovanna interpreta Paula, que é dada como morta, mas volta à empresa e deixa todos os seus colegas de trabalho chocados. “Tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. A boa é que eu não morri. E a ruim é que eu não morri”, anuncia a personagem, que será uma mulher poderosa.

Divulgação

Em uma chamada divulgada pela Globo, o público teve um gostinho de como será a personagem: divertida e carrasca, que tem como assistente o tipo vivido por Bruno Cabrerizo.

A última personagem de Giovanna Antonelli em novelas foi a heroína Luzia em “Segundo Sol”, de 2018. Desde então, ela atuou apenas na série “Filhas de Eva”, disponível no Globoplay. Já no horário das sete, seu último trabalho foi em “Aquele Beijo”, em 2011, vivendo Claudia.