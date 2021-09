Globo reabre inscrições para o ‘BBB 22’ nesta segunda-feira

A TV Globo reabriu, nesta segunda-feira (13), as inscrições para o reality show “Big Brother Brasil 22”. Ao todo, são 20 mil novas inscrições abertas para o reality show, que ganhará um novo apresentador, já que Tiago Leifert deixará a emissora após a 10ª temporada do “The Voice Brasil”.

Pelo Instagram, Boninho, o diretor do programa, alertou os fãs que querem tentar a chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. “Se prepara!! Última chance. Segunda 13 de setembro”, escreveu Boninho na legenda da imagem no Instagram.

No fim de agosto, Boninho já havia dado o spoiler. “Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro”, disse na época.

A inscrição para o “BBB 22” deve ser feita apenas pelo Gshow. Pelo site oficial, a produção comunica: “Caso você já tenha iniciado o formulário e não conseguiu finalizar a inscrição, essa é a última chance! E quem ainda não iniciou o preenchimento e quer participar do BBB, a hora é essa: também serão aceitas inscrições novas”.

Segundo o site da Globo, entre abril e julho deste ano, mais de 100 mil pessoas conseguiram finalizar sua inscrição para a nova edição do reality show.

Na última edição do “Big Brother Brasil”, a campeã foi a maquiadora Juliette Freire, que foi o maior fenômeno de engajamento nas redes sociais. A influenciadora digital Camilla de Lucas ficou em segundo lugar e o ator e cantor Fiuk ficou em terceiro.

Recentemente, o site Nova Mulher lançou algumas dicas para quem pretende participar do BBB 22. Segundo a nota, o interessado deve encaminhar, por exemplo, três fotos diferentes, sendo uma de rosto e outra curtindo alguns momentos com familiares e amigos. Para saber mais sobre como entrar no Big Brother Brasil, leia o conteúdo completo, clicando aqui.

Com a saída de Tiago Leifert, a Globo ainda não definiu quem vai apresentar o “Big Brother Brasil”. Porém, alguns fãs já jogam nas redes sociais alguns nomes possíveis.

O sucesso de Marcos Mion no comando do “Caldeirão” movimentou a internet e ele é um dos nomes mais pedidos pelos fãs. No entanto, ele está no comando do programa, pelo menos, até dezembro e, por isso, não conseguiria descansar a imagem para o reality show.

Outro nome que está sendo sugerido pelos fãs é o de Fernanda Gentil, que comandará um game show na Globo. Caso a Globo decida colocar Fernanda no comando da atração, ela seria a primeira mulher a comandar o BBB, após a breve e turbulenta passagem de Marisa Orth na primeira temporada. Para os fãs, Fernanda Gentil tem energia e irreverência de sobra para apresentar o Big Brother Brasil 22.

Além de Gentil, houve ainda quem sugerisse Ana Clara Lima, atualmente principal nome do “A Eliminação”, atração que entrevista os eliminados do reality. Em 2021, a ex-BBB chegou a ganhar um programa próprio nas tardes da Globo, mas segundo a Globo, ele deve continuar nos programas que apresenta. Ana Furtado, mulher de Boninho, também foi lembrada. A apresentadora tem passagens pelo “Fantástico” e atualmente é um dos nomes do “É de casa”.