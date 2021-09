Ivete Sangalo não descarta dueto com Juliette Freire

Sem shows presenciais e carnaval, Ivete Sangalo está aproveitando o momento para brilhar na TV, onde apresenta o “The Masked Singer Brasil”, na Globo, e o “Música Boa Ao Vivo”, no Multishow. Mas não pense que a baiana esqueceu suas origens e largou a música.

Em seu programa no Multishow, Veveta anunciou que pretende lançar, em breve, um EP com canções inéditas, como “Moral”, que foi divulgada no programa semanal. Com isso, os fãs aproveitaram uma caixinha de perguntas, que Ivete criou nas redes sociais, para saber se ela pretende gravar algo com a ex-BBB Juliette Freire, que acabou de lançar seu primeiro trabalho como cantora.

Divulgação/TV Globo

Em resposta aos fãs, Ivete comentou: “Eu ainda não conheci Juliette pessoalmente, assim. Mas a gente já assistiu tanto Juliette, a gente já conhece um bocado dela que é tão importante. Ela é muito linda. A gente já gosta de longe, sem conhecer. De perto, já ama. Eu tenho visto Juliette cantando tão linda, afinada. Um bom gosto na interpretação. Ela gosta de música, né? Quem sabe um dia a gente se encontra e faz uma cantoria boa?”.

Um ponto que joga a favor desta parceria musical é o sucesso que a campeã do Big Brother Brasil 21 está fazendo nas plataformas de música. Até o momento, as seis canções de Juliette Freire atingiram as maiores marcas no Spotify Brasil, acumularam nada menos que 5.957.879 milhões de streams nas primeiras 24 horas.

Reprodução/Instagram

Com isso, Juliette só está atrás de Lady Gaga com o álbum “Chromatica”, que marcou 7,7 milhões. Antes mesmo de ser lançado, o EP de Juliette já havia conquistado uma marca importante nas plataformas musicais.

Agora, fica a expectativa dos fãs. Sem o tão sonhado sim, vale a pena esperar para ver quais serão as surpresas deste novo EP de Ivete, que ainda não tem data para ser lançado nas plataformas digitais.