Como Xanddy, Gloria Groove eleva o nível do ‘Show dos Famosos’

A drag queen Gloria Groove chegou com tudo na estreia do quadro “Show dos Famosos”, que foi ao ar no último domingo (05), dentro do “Domingão com Huck”. No palco, Gloria imitou o cantor de axé Xanddy e arrancou aplausos do público e os elogios dos jurados.

Mas, quem também ficou empolgado com a apresentação foi o verdadeiro Xanddy, que comentou na publicação de Gloria Groove no Instagram, onde ela aparece com o figurino que usou no show. “Eu tô sem acreditar ainda. Que show! Recebi milhares de vídeos aqui, mas vou assistir na íntegra na Globoplay”, escreveu o cantor, que atualmente mora nos Estados Unidos.

Carla Perez, que é esposa de Xanddy, também elogiou a performance. “Vi e gritei: artista! Meu amor, você arrasou muito”, disse a dançarina do grupo de axé “É o Tchan”.

LEIA MAIS:

Antes de entrar no palco do “Domingão com Huck”, Gloria se preparou e buscou a melhor maneira de interprepar o cantor de axé. “Já pensei nos meus homenageados, vou surpreender e vou sair da minha zona de conforto para me desafiar. Comecei a conversar com os meus fãs sobre o Show dos Famosos e acertaram pouquíssimas as minhas escolhas. Acredito que posso chocar até quem acha que me conhece muito. Fiquem ligados porque quero trazer muitas performances lindas para vocês”, avisa.

E, mesmo sendo craque em performance, Gloria Groove, de 26 anos, deixou claro que estava ansiosa para estrear no “Show dos Famosos” . “Os meus maiores desafios estão relacionados ao corpo dos artistas, a chegada do novo corpo dos artistas. Tenho facilidade pra me aproximar da voz e da fonética, mas o corpo que uso para fazer a Gloria Groove é muito específico, uma escola muito diva. Já entendi que vou ter que retomar minhas raízes do teatro musical para abraçar essas personagens”, diz a drag queen.

Além de controlar o nervosismo, Gloria encarou um novo ritmo de ensaios e intensificou as atividades. “Estou me cuidando mais sim, não só prestando atenção mais na minha alimentação, intensifiquei minha rotina de treinos. Estou cuidando mais da minha voz, cada artista demanda um nível diferente de entrega. É sempre bom contar com o corpo inteiro e a voz inteira para cada semana”.

Antes do “Show dos Famosos”, Gloria Groove já era conhecida no Brasil. Em 2016, ela lançou seu primeiro trabalho como drag queen, mas a carreira começou aos sete anos quando se inscreveu em um concurso para a nova formação do Balão Mágico, em 2002. Fora isso, já trabalhou em teatro musical e também dublou personagens de filmes.