Ivete Sangalo pode se tornar apresentadora fixa do Multishow

Ivete Sangalo está arrasando na apresentação da 1ª temporada do “The Masked Singer Brasil”, na Globo, e, com isso, anda chamando a atenção de outras emissoras, como o “Multishow”, que pretende colocar a cantora baiana em seu elenco fixo a partir de 2022.

Atualmente, Ivete Sangalo está no “Música Boa Ao Vivo”, programa que trabalha com apresentadores rotativos, ou seja, a cada temporada um novo comandante assume o posto da atração semanal. Mas, a ideia da direção do Multishow é que, da mesma forma que Marcos Mion, Ivete ganhe um programa anual e, é claro, que tenha a sua cara.

Além disso, existe a possibilidade de Veveta ficar fixa no “Música Boa Ao Vivo”. As partes estão em negociação e um novo acordo será anunciado em breve. “Tem coisas na vida que a gente precisa ficar atento. Se eu disser a você que eu casei essa situação, eu seria leviana. Eu não cavei nessa situação, esse convite veio até mim. E eu acredito que isso são chamados das muitas possibilidades que eu acho a ver na vida de um artista e eu adoro comunicar”, contou Ivete Sangalo ao assumir a apresentação do “The Masked Singer Brasil”.

Mas, mesmo sendo uma apresentadora de sucesso, Ivete não pretende abandonar a carreira musical e, nem seus trios durante o Carnaval. Segundo ela, não existe a possibilidade de interromper um projeto em benefício do outro a curto, médio ou longo prazo. “Eu jamais abriria mão de uma coisa em função de outra, que eu acho que isso não é necessário também. Existe uma habilidade, uma condução na minha carreira que a gente pode experimentar muitas coisas. Então, eu estou me divertindo muito e adorando e feliz fazendo isso. É algo que eu vou desfrutar muito e de maneira muito séria e ver isso como mais uma oportunidade que a minha profissão e a minha vida me traz fique vou tomar isso com muita responsabilidade e seriedade, assim como eu tomo tudo na minha vida”.