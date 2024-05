Vídeo mostra jacaré nadando nas ruas de Porto Alegre

A aparição de um jacaré nas enchentes é uma nova preocupação dos moradores de Porto Alegre atingidos pelas chuvas que afetam o Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

De acordo com o ‘Metrópoles’, houveram diversos relatos dos animais em regiões alagadas. O biólogo Theo Vieira também alertou sobre a presença dos animais na região.

“A gente já tem a confirmação de jacaré dentro da cidade, na rua Getúlio Vargas”, afirma o profissional, que trabalha com conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Sobreviver na grande Porto Alegre virou um enorme RPG. Um dia tu enfrenta chuva, no outro alagamento, no outro falta de água/luz, no outro bandidos te assaltando, agora o boss de hoje é enfrentar jacaré.



Amanhã vai ser o que? Piranha? Onça? Lúcifer? pic.twitter.com/L5kofDXsBZ — Vinícius Oliveira (@choracadela1) May 7, 2024

“Esses animais, eles ficam nas margens, mas agora as margens são dentro da cidade. Então, se virem algo que parece um tronco grande, não cheguem perto”, pede o biólogo.

Ainda segundo o texto, o animal do vídeo foi avistado no vídeo apareceu nas ruas do bairro Menino Deus. A Smamus confirmou a presença dos animais e o acompanhamento do biólogo voluntário.

Frente fria chega ao Rio Grande do Sul tornando ainda mais complexa a situação dos desabrigados

Empurrada por um ciclone extratropical que está estacionado na Argentina, uma frente fria chega nesta quarta-feira ao Rio Grande do Sul, trazendo mais instabilidade ao estado e dificultando ainda mais o trabalho de resgate de pessoas isoladas pelas enchentes.

O novo sistema, de acordo com a Climatempo, não deve passar do estado, mas provocará mais chuvas na metade sul do estado, ventos de forte intensidade e a queda acentuada da temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “grande perigo” para a região, cujo volume previsto de chuva deve superar os 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h, além de queda de granizo.

A previsão de chuva permanece até o final de semana, quando deve atingir ainda com mais intensidade as áreas já afetadas pelos últimos temporais, como o Vale do Taquari e a região metropolitana de Porto Alegre.

BOLETIM ATUALIZADO

DE acordo com o último boletim da defesa civil, emitido nesta terça-feira, noventa e cinco pessoas morreram e 131 estão desaparecidas desde que começaram as inundações no Rio Grande do Sul, afetando um total de 497 cidades.

Segundo o governador Eduardo leite, 159 mil pessoas estão desalojadas, mas pele menos 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela “catástrofe” que se abateu sobre o estado.

Em função da previsão de mais chuvas, o governador pediu que as pessoas não voltem às suas casas por enquanto, pois pode haver novas enchentes nos próximos dias.