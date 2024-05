Vídeo flagra momento em que cachorro resgatado pula de alegria ao reencontrar tutora no RS

Diante dos inúmeros resgates de animais feitos no Rio Grande do Sul após as enchentes que assolaram o estado, mais uma cena emocionante acabou repercutindo recenemente.

ANÚNCIO

Em mais um dos atos de heroísmo, um cachorro foi entregue à tutora.

Como detalhado pelo site Metropoles, após horas longe, o doguinho pulou de alegria durante o reencontro com a dona.

Ainda preso na coleira, ele tentou se soltar, e a mulher precisou ajudá-lo para que o pet não se machucasse.

O momento emocionante acabou viralizando nas redes sociais recentemente.

O vídeo já conta com quase 1 milhão de reproduções e inúmeras reações dos usuários.

“As lágrimas vem aos olhos com uma cena dessa. Emocionante”, comentou uma pessoa.

Escreveu outro: “Q todos sejam salvos, encontrem seus tutores ou sejam adotados por quem queiram realmente amar e cuidar”. Confira o momento:

Número de mortos em tragédia no RS chega a 95

Subiu para 95 o número de mortos no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingem o estado.

Pelo menos 131 pessoas seguem desaparecidas e 362 pessoas estão feridas.

Ainda de acordo com as informações, ao todo, mais de 1,5 milhão de pessoas de 401 municípios foram afetados.

Com informações do site Metropoles