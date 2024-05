Idoso é morto por tiro acidental da PM na Zona Leste de SP; família diz que ele saiu para buscar remédio

A família do ferroviário aposentado Clóvis Marcondes de Souza, de 70 anos, está inconsolável com a morte dele. O idoso tinha saído de casa para buscar um remédio em uma farmácia, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, quando foi atingido por um tiro. A Polícia Militar realizava uma perseguição a um suspeito e um dos agentes confessou que disparou acidentalmente.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (7). Conforme a Polícia Militar, uma equipe do 8º Batalhão fazia um patrulhamento, quando tentou abordar duas pessoas que seguiam em uma motocicleta pela Rua Platina. Sem intenção, um dos policiais atirou, acertando Souza, que não tinha nenhuma relação com os suspeitos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o idoso não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local.

“O policial disse que o disparo ocorreu de forma acidental. O policial, identificado como autor do disparo, foi preso em flagrante e será encaminhado ao presídio militar Romão Gomes e vai responder pela ocorrência”, informou o capitão Felipe Neves, porta-voz da Polícia Militar, em entrevista à TV Globo.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que um Inquérito Policial Militar foi instaurado e que a instituição adotará todas as medidas cabíveis no caso.

Clóvis Marcondes de Souza, de 70 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental da PM, na Zona Leste de SP (Reprodução/TV Globo)

Vítima buscava remédio

Genro do idoso, Paulo Proença contou ao site G1 que ele morava no bairro há sete anos e costumava caminhar pelas ruas. Na ocasião em que foi baleado, o homem se dirigia a uma farmácia para buscar um remédio.

“Estava a poucos metros de onde ele morava e é um percurso tranquilo, super calmo, com alguns comércios. Inadmissível a PM atirar assim. Inadmissível um policial treinado disparar durante abordagem e atingir uma pessoa. Foi ele, mas podia ter sido qualquer um, uma criança, eu. Estamos devastados, desolados”, disse o genro.

“Não podemos aceitar que isso se torne comum aqui, um policial que foi capacitado usar a arma e atirar dessa forma. Como poder dar um tiro assim? Abordagem foi uma coisa maluca porque os rapazes na moto estavam indo levar documento no emprego”, questionou Proença.

O velório e sepultamento do corpo do idoso deverá ser realizado nesta quinta-feira (9).