‘Zig Zag Arena’, novo programa de Fernanda Gentil, ganha cenário lúdico

Fernanda Gentil não teve férias após o fim do “Se Joga”, programa que apresentou recentemente na Globo. Agora, a apresentadora está a todo vapor com a produção do game show “Zig Zag Arena”, que estreia no domingo, dia 3 de outubro, após o filme da “Temperatura Máxima”.

Pelas redes sociais, a TV Globo apresentou o cenário do novo programa de Fernanda Gentil. No vídeo, é possível ver que a emissora carioca investiu pesado no programa, que tem um cenário grande e colorido. “Vem aí! Um novo programa para o novo fim de semana da Globo. Quer uma dica? Nunca pare de brincar”, diz o narrador. “Boa noite só pra quem ficou curioso! Eu já apertei o play da ansiedade por aqui”, escreveu a emissora na legenda da publicação.

Uma das inspirações para o cenário são os os fliperamas, jogos típicos dos anos 1980. “O ‘Zig Zag Arena’ é uma grande competição de brincadeiras da nossa infância adaptadas para os dias de hoje. Participa quem é feliz, ganha quem mais se divertir!“, comemora Fernanda em entrevista a Zean Bravo.

A dinâmica do “Zig Zag Arena” vai girar em torno de brincadeiras já conhecidas e que fizeram parte da infância dos participantes. Divididos em duas equipes, se enfrentarão em três fases: Pique-pega, Mega ball e Tudo ou nada. O time que terminar com a pontuação maior vence a edição semanal. De acordo com Raoni Carneiro, diretor artístico do programa, os jogos vão acertar em cheio a nostalgia dos telespectadores. “Quem nunca brincou de pega-pega? Esse é o nosso programa. É uma megaprodução; um formato inédito e original, pensado para as famílias brasileiras, inspirado nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura“, explica.

Reprodução

Além de Fernanda Gentil, Hortência, Everaldo Marques e Marco Luque estarão na atração. Na atração, Everaldo Marques atuará como narrador da competição, já a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque serão responsáveis pelos comentários.

