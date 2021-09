Marília Mendonça testa positivo para a covid-19 após viagem ao México

A cantora sertaneja Marília Mendonça testou positivo para a covid-19 e, após o susto do diagnóstico, usou suas redes sociais para falar com os fãs sobre o ocorrido. Ela testou positivo para o vírus após uma viagem de férias para o México, onde esteve acompanhada do namorado, Murilo Huff, que também contraiu a doença.

Ela afirmou que chegou a realizar dois testes anteriormente, que deram negativos. O terceiro, no entanto, foi confirmado. Nos stories, a cantora afirmou que realizou exames assim que soube que tinha contraído o coronavírus e aproveitou para tranquilizar seus fãs. “Partindo desses dois testes, pensei mesmo que fosse sinusite, mas não era. No terceiro deu positivo e eu me isolei imediatamente, mas fiquei com a cabeça bem ruim, fiquei mal mesmo, por isso me afastei daqui“, explicou.

Ela explicou que, agora, está bem e sem grandes complicações. “Não existe risco de complicação. Estou super bem, não comprometeu a respiração, nem o pulmão, só estou fazendo isolamento”.

Durante os vídeos, Marília Mendonça pediu para que os fãs tomem cuidado e que a vacinação contra a covid-19 é importante. “Eu já tinha tomado a primeira dose e tenho certeza que isso influenciou muito para que o meu caso passasse praticamente despercebido. Se vacinem, é muito importante. E aos meus fãs, fiquem tranquilos, não há nenhum risco de complicações”.

Como dito acima, o namorado de Marília, o cantor Murilo Huff também testou positivo para a covid-19 e precisou ficar isolado. Da mesma forma que a amada, Murilo usou as redes sociais para falar sobre a doença e a vacinação. “Eu já havia tomado a primeira dose e vejo muita gente falando: ‘poxa, tomou a vacina, não deveria ter pegado, a vacina não funciona’. Não é assim que funciona a vacina. A vacina não te impede de pegar covid. Ela te impede, dentro do percentual de eficácia dela, que você tenha sintomas muito graves e seja hospitalizado”.

Assim como Marília, Murilo afirmou que segue isolado e tranquilizou: “Estou muito bem, graças a Deus. O único sintoma que eu tive até o momento foi a garganta muito ruim, muita dor de garganta. Eu comecei a tomar os medicamentos e hoje já tive uma melhora exorbitante“.