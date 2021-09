Solteira, Grazi Massafera curte viagem pela Europa

Após terminar o relacionamento com Caio Castro e não fechar um novo contrato com a Globo, Grazi Massafera fez suas malas e partiu para Europa, onde passará um período de férias.

A primeira parada da atriz foi Portugal, onde aproveitou para conhecer o destino turístico de Fátima, onde posou para fotos em um lindo jardim. A viagem ainda rendeu um encontro com uma amiga onde a ex-Globo escreveu: “Saudade que eu estava dela”. Já nos stories, Grazi mostrou a missa que acompanhou em uma igreja de Fátima.

Depois de Portugal, Grazi viajou para Paris, onde encontrou o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que estão viajando pela Europa acompanhados dos filhos. Na França, eles passaram o dia no parque e aproveitaram a noite para comemorar o aniversário de Francisca, esposa do ator português Ricardo Pereira.

Nas redes sociais, Bruno compartilhou alguns registros da curtição e aproveitou para se declarar à aniversariante. “Cansados, mortos e exaustos. Porém felizes! Para @franciscaprpereira tudo! Parabéns Chica!!!!!!! Te amamos“, disse.

“Muito Amor Sempre. Parabéns meu Amor @franciscaprpereira“, respondeu Ricardo no comentário. “Nossa… Sem palavras meus amores… tenho o coração cheio de TANTO amor que nem sei…. Como amo vocês. Obrigadaaa por estarem do meu lado agora e sempre! Nossa família é linda“, retribuiu Francisca.

A atriz terminou o relacionamento com Caio no fim de agosto. Segundo a atriz: “Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história”.

No seu Instagram, o galã afirmou: “Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma traição, passa falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada, nosso amor”.

“Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi”, finalizou.