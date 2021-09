Sabrina Sato revela os motivos que fizeram ela entrar no BBB: ‘Nem ligava para o prêmio’

O reality show “Big Brother Brasil”, na Globo, foi a primeira grande oportunidade de Sabrina Sato na televisão e, 18 anos após o programa, que, na época, era apresentado pelo jornalista Pedro Bial, podemos afirmar que ela aproveitou muito bem a oportunidade, deixando o rótulo de ex-BBB e ganhando o reconhecimento como apresentadora de programas de auditório e, agora, de realitys.

Porém, se engana quem acha que Sabrina não curte ser uma ex-sister do reality show da Globo. Após 18 anos de sua participação no “BBB 3”, ela reconhece a importância da atração. No entanto, a comandante do “Ilha Record” disse que seu foco nunca foi ganhar o prêmio final, de R$ 1,5 milhão”. “Na época, eu tinha 22 aninhos. A minha intenção com o programa era entrar para a televisão, nem ligava muito para o prêmio. Que doido, né? Mas tudo que aconteceu na minha carreira pós-‘BBB’ foi por muita persistência e dedicação para o meu maior sonho, que era trabalhar com a TV”, disse Sabrina, que hoje é um dos principais nomes do elenco da Record TV.

Ao encerrar sua participação no “Big Brother Brasil 3”, aos 22 anos, Sabrina chamou a atenção da Jovem Pan e foi contratada para o programa “Pânico”, que ganhou uma versão para TV e entrou na grade da RedeTV!, onde Sabrina Sato entrevistou, de forma inesperada, diversas celebridades e anônimos. Com a fama, ela deixou o programa dominical e a rádio e foi contratada pela Record TV, onde ganhou um programa de auditório com seu nome.

Agora, depois da 1ª temporada do “Ilha Record”, Sabrina está trabalhando em novos projetos nas plataformas digitais da emissora da Barra Funda, em São Paulo, e também para o seu canal no Youtube. “Estou bem animada com as possibilidades variadas de produzir conteúdo. Com a Record, estamos muito felizes com os resultados da ‘Ilha Record’. Quem sabe podemos esperar uma segunda temporada do reality?”, afirma a apresentadora.

No Youtube, ela começa a gravar uma nova temporada do “SaladaSato”, que entra no ar em 22 de novembro. “Estou desenvolvendo também outros projetos para a internet e vou iniciar um projeto num formato que nunca experimentei: podcast”.

E, fora da TV, Sabrina mantém os ensaios para o Carnaval de 2022, onde será rainha de bateria da Vila Isabel. “Todo mundo sabe do meu amor pelo carnaval e pela Vila Isabel. Independentemente da posição, amo representar a escola. E volto em um ano tão importante e especial, numa homenagem ao grande Martinho da Vila”.