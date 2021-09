Roberta Rodrigues está com covid-19 e será afastada de ‘Nos Tempos do Imperador’

A atriz Roberta Rodrigues testou positivo para a covid-19 e precisará ser afastada das gravações da novela “Nos Tempos do Imperador”, da Globo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dela, que afirmou que o diagnóstico saiu na noite da última sexta-feira (10).

A artista, que tem 38 anos, se sentiu mal na quinta-feira (09) e procurou uma emergência hospitalar junto com o marido, Guilherme Guimarães, que também foi contaminado pelo vírus. “Roberta está seguindo todas as recomendações médicas e está se tratando em casa mesmo”, diz o comunicado.

Ainda segundo a assessoria de Roberta, ela chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. Nas redes sociais, a atriz fez um apelo emocionado para seus fãs que se cuidem. “Se cuidem, por favor! Se vacinem, cuidem de quem amam e torçam por mim e minha família”, postou.

Nos comentários, famosos mandaram boas energias à artista. “Melhoras Betaaaa. Tudo vai dar certo!“, disse Fernanda Paes Leme. “Minha irmã amada, tudo vai ficar bem! Se cuide, confie. Te amo“, postou Cris Vianna. “Já tô aqui firme nas orações, amiga e certa de que tudo vai ficar bem, e muito antes do que a gente imagina“, escreveu Luana Xavier.

“Vai ficar boa logo, irmã“, afirmou Sheron Menezzes. “Gata Garota ! Estou aqui em oração por vocês! Se mantenha firme! Vai passar“, disse Paloma Bernardi.

Leia o comunicado completo:

“A atriz Roberta Rodrigues, através de sua assessoria de imprensa, vem a público comunicar que a artista testou positivo para covid-19. No ar na novela ‘Nos Tempos do Imperador’ e também nos filmes ‘Dois+Dois’ e ‘L.O.C.A – Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor’, Roberta teve a informação confirmada na noite desta sexta-feira, 10, após forte mal estar que a fizeram ir para o hospital as pressas no dia anterior junto com seu esposo, Guilherme Guimarães, que também teve a contaminação pelo vírus detectada.

Por conta de sua ida emergencial a unidade de saúde, a atriz não conseguiu cumprir com compromissos, como uma entrevista marcada para o fantástico, e também se afastará das gravações da novela global até que esteja totalmente recuperada.

Roberta, que teve todos os cuidados, tomou a primeira dose da vacina, e chegou a fazer parte do elenco do especial “Sob Pressão – Plantão Covid”, está seguindo todas as recomendações médicas e está se tratando em casa mesmo. A atriz, aproveita o momento para dizer um apelo emocionado aos seus fãs que se cuidem. ‘Se cuidem, por favor! Se vacinem, cuidem de quem amam e torçam por mim e minha família’”.