Resumo: Pilar deixa o Brasil para estudar medicina, em ‘Nos Tempos do Imperador’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador, na Globo, Pilar (Gabriela Medvedovski) vai descobrir que conseguiu uma bolsa de estudos para estudar medicina nos Estados Unidos e ficará dividida entre deixar o Brasil e casar com Samuel.

No entanto, Tonico (Alexandre Nero), que viajou ao Rio de Janeiro, vai armar para sua ex-noiva. Ele faz com que Dolores (Júlia Freitas) minta para Pilar (Gabriela Medvedovski) e diga que Samuel (Michel Gomes) tem um caso com Luísa (Mariana Ximenes).

A jovem não acredita nas explicações do noivo e os dois acabam se separando. A baiana, então, acaba aceitando a bolsa de estudos nos Estados Unidos. Confira o resumo dos episódios desta semana!

Segunda-feira: 13/09

Pilar comemora sua bolsa de estudos para estudar medicina nos Estados Unidos. Tonico manipula Dolores contra Pilar. Quinzinho se prepara para a inauguração do cassino. Lota e Batista destratam Pedro sem saber que ele é o imperador. Dolores questiona Pilar sobre sua promessa de ficar com a irmã. Lupita convence Batista e Lota a comprar ingressos para a inauguração do cassino. Pilar se aconselha com Cândida, Luísa e Justina.

Terça-feira: 14/09

Pilar desiste de sua bolsa de estudos. Eudoro conta a Tonico que Dolores se encontrará com as princesas. Germana passa mal com a comida de Licurgo para a inauguração do cassino. Teresa e Luísa não compreendem a decisão de Pilar de permanecer no Brasil. Eudoro confronta Pilar na inauguração do cassino. Pedro vai atrás de Luísa, e Samuel os alerta sobre Teresa. Pilar flagra Samuel com Luísa e estranha a proximidade dos dois.

Quarta-feira: 15/09

Samuel e Luísa tentam despistar Pilar. Tonico explica a Nélio seu plano para atrapalhar Pilar. Todos se preparam para a cerimônia de posse dos deputados. Pilar discute com Samuel. Dolores admira a irmandade das princesas. Pilar apresenta Samuel a Dolores. Lota e Batista importunam Teresa. Tonico provoca Pedro, que percebe os planos do deputado. Dolores segue as orientações de Tonico e inventa uma mentira para Pilar sobre Samuel.

Quinta-feira: 16/09

Dolores se arrepende te ter mentido para a irmã. Pilar confronta Samuel, e Tonico comemora a discussão entre os dois. Eudoro estranha o comportamento de Dolores. Germana e Licurgo denunciam Quinzinho e Clemência para Borges. Pilar não acredita nas explicações de Samuel e os dois terminam o relacionamento. Dolores decide contar a verdade a Pilar, mas Tonico arma para que as duas não se encontrem. Pilar decide aceitar a bolsa de estudos e viajar para os Estados Unidos.

Sexta-feira: 17/09

Teresa aconselha Pilar e desconfia de seus motivos para viajar. Para não ser detido, Quinzinho suborna Borges. Dolores se desespera por não conseguir falar com Pilar. Lota e Batista se hospedam no hotel do cassino. Samuel descobre que Pilar viajou. Leopoldina afirma a Teresa que gostaria de ser filha de Luísa.

Sábado: 18/09

Batista garante a Lupita que a afastará de Borges. Pedro e Caxias sofrem uma derrota na câmara, orquestrada por Tonico. Guebo conforta Samuel, que sofre com a ausência de Pilar. Luísa lamenta com Teresa a partida repentina de Pilar.