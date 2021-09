SBT transmite jogo entre Barcelona e FC Bayern nesta terça-feira

Nesta terça-feira (14), o SBT transmite mais um jogo da UEFA Champions League. A partir das 16h, o canal exibe a partida entre Barcelona e FC Bayern, direto do Camp Nou, em Barcelona, na Espanha. A partida terá a narração de Téo José, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e apresentação de Domitila Becker.

Divulgação/SBT

Na partida, o Barcelona tenta se reencontrar e faz a sua estreia na Champions League após a saída de Messi. “Sabemos perfeitamente que o Bayern tem um time experiente e com grande qualidade individual. Será um jogo duro, mas esperamos um bom resultado na estreia da Champions League”, diz o técnico Ronald Koeman no site do time. Philippe Coutinho, que retornou ao clube, após ter sido emprestado para o Bayern de Munique, vem treinando bem e está relacionado para a partida.

LEIA MAIS:

Denis Doyle/Getty Images

Já o Bayern de Munique chega com um retrospecto amplamente favorável em jogos contra o Barcelona pela Champions League.

O último encontro dos dois times, há pouco mais de um ano, teve o inesperado placar de 8 a 2 para os bávaros. Thomas Müller tem a impressionante marca de ter anotado 6 gols em 5 jogos contra os catalães pela Champions. Desde a temporada 2018/2019, Robert Lewandowski marcou 28 gols pela Champions League. Pela fase de grupos, foram 23 gols em 17 partidas. O polonês é o atual detentor do prêmio FIFA The Best.