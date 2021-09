Sem receios: Marcos Mion deseja boa sorte para Adriane Galisteu em ‘A Fazenda’

Marcos Mion ficou três anos à frente do reality show “A Fazenda”, da Record TV, e o, agora, apresentador da Globo não deixou passar a estreia de Adriane Galisteu no comando do programa, que lançou sua 13ª temporada nesta terça-feira (14).

Pelo Twitter, Mion, que agora apresenta o “Caldeirão”, na Globo, desejou boa sorte para a primeira mulher que apresenta o reality show rural da Record TV. “Quero desejar boa sorte pra minha amiga de mais de 20 anos, exímia comunicadora, Adriane Galisteu, no comando da Fazendola! Lembro que ela sempre acompanhou o programa como fã, de me pedir pra ir em Itapecerica pra conhecer ao vivo, então que Deus abençoe esse momento dela!”, escreveu Marcos Mion, minutos antes da estreia do “A Fazenda 13”.

Sem perder tempo, Adriane respondeu: “Meu quero amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear hoje feliz da vida com essa sua mensagem”.

Meu quero amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear hoje feliz da vida com essa sua mensagem, Love u Beijos ❤️ — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 15, 2021

A estreia de Galisteu rendeu o segundo lugar no ibope, perdendo apenas para o “The Masked Singer Brasil”, que é apresentado por Ivete Sangalo, na Globo.

Para começar em grande estilo e entrar no clima da roça, Adriane Galisteu escolheu um look rural e nos detalhes homenageou o ex-apresentador Marcos Mion com uma camisa xadrez, calça jeans e as famosas pulseiras coloridas de Mion. Outra homenagem singela foram as gírias usadas por Galisteu, que misturavam o inglês e português como “ItapeciRocks”.

Com nomes como Nego do Borel, Dayane Mello e Tati Quebra Barraco no elenco, o programa já teve seu primeiro desentendimento, a primeira baia definida. Na dinâmica, os peões selecionaram quem iria dormir na sede oficial e quem iria dormir na baia com os cavalos. Dayane Mello já mostrou que não tem papas na língua e que vai bater de frente com quem fizer cena na hora das votações.

LEIA MAIS:

Na ocasião, a modelo Dayane Mello, que participou do “Big Brother” italiano, se enrolou durante a divisão dos peões e acabou trocando farpas com MC Gui e Rico Melquiades. “Então, eu gostaria de ficar na baia para conhecer mais os meus amigos e dormir naquela cama super macia, e também o que for para ser vai ser, não é um problema”, disse ela ao defender sua estadia na casa principal, se confundindo com os termos do reality rural.

“Bom, ela pediu para ir para a baia”, concluiu Rico Melquiades, de forma irônica. “Não, estou votando porque ela votou em mim”, acrescentou ele, se explicando, e recebeu o apoio de MC Gui.

“Se forem votar em mim agora, normal que eu vou votar em vocês também na próxima vez, então tenham muita cautela”, alertou Dayane. “Comigo que você está falando?”, questionou Gui, e a modelo concordou.

Depois, ao entender o que tinha acontecido, Dayane reclamou da atitude dos peões. “Eles vão tentar me tirar dessa casa, mas não vão conseguir”, disparou.

No quarto, a modelo desabafou com Medrado, apontando que recebeu um tratamento diferenciado. “As pessoas vão querer me botar para fora porque, de certa forma, eles acham que eu não tenho direito de estar aqui. Tipo assim: ‘Ela, veio lá da Itália”, afirmou.

Depois, na cozinha do reality, Dayane conversou com Rico e se entendeu com o humorista. “Você ficou chateado? Espero que esteja tudo bem porque gosto de você”, disse a modelo.