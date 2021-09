‘A Fazenda 13’ estreia com Adriane Galisteu provocando a Globo

Em clima de festa, a 13ª temporada de “A Fazenda” começou na Record TV. Os já conhecidos participantes do reality show saíram de um caminhão e foram, individualmente, para a sede do programa apresentado por Adriane Galisteu, que logo jogou uma indireta para o “The Masked Singer Brasil”, da Globo. “Aqui não tem peão e nem peoa mascarado”, afirmou ela, que nesta edição vai comandar o reality show de uma varanda.

Logo na abertura, Adriane agradeu a chance de apresentar o “A Fazenda 13” e ser a primeira mulher a comandar o reality show rural e prometeu agir em prol do famoso ‘fogo no feno’ no convívio dos peões. “Meus amores, muito boa noite. Chegou a minha vez de falar isso. Meu Deus, muito obrigada. A nossa Fazenda 13, que tá decolando lotada de novidades. Para começar., com a apresentadora que vos fala. Estou pronta para fazer Itapecerica da Serra virar ‘Itapecirocks das chamas’”.

Com a apresentação de @GalisteuOficial, a #EstreiaAFazenda tá no ar, hein?! 😄 Quem curtiu o elenco dessa temporada, levanta a mão! 🙋‍♀️ E liguem na @recordtvoficial para assistir agora ou acompanhem pelo https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/PFPd87pePZ — A Fazenda (@afazendarecord) September 15, 2021

Aos poucos, os telespectadores foram vendo que os participantes anunciados antes da estreia foram confirmados. Além disso, seis participantes surpresa foram revelados. São eles: Erasmo Viana, Erika Shenider,Solange Gomes, Aline Mineiro, Dynho e Rico Melquiades.

Após a recepção, os confinados no “A Fazenda 13” tiveram que definir quem iria dormir na sede e quem iria para a baia e acabar dormindo com os bichos. A dinâmica de convencimento gerou a primeira briga do programa.

Na ocasião, a modelo Dayane Mello, que participou do “Big Brother” italiano, se enrolou durante a divisão dos peões e acabou trocando farpas com MC Gui e Rico Melquiades. “Então, eu gostaria de ficar na baia para conhecer mais os meus amigos e dormir naquela cama super macia, e também o que for para ser vai ser, não é um problema”, disse ela ao defender sua estadia na casa principal, se confundindo com os termos do reality rural.

“Bom, ela pediu para ir para a baia”, concluiu Rico Melquiades, de forma irônica. “Não, estou votando porque ela votou em mim”, acrescentou ele, se explicando, e recebeu o apoio de MC Gui.

“Se forem votar em mim agora, normal que eu vou votar em vocês também na próxima vez, então tenham muita cautela”, alertou Dayane. “Comigo que você está falando?”, questionou Gui, e a modelo concordou.

Depois, ao entender o que tinha acontecido, Dayane reclamou da atitude dos peões. “Eles vão tentar me tirar dessa casa, mas não vão conseguir”, disparou.

No quarto, a italiana desabafou com Medrado, apontando que recebeu um tratamento diferenciado. “As pessoas vão querer me botar para fora porque, de certa forma, eles acham que eu não tenho direito de estar aqui. Tipo assim: ‘Ela, veio lá da Itália”, afirmou.

Depois, na cozinha do reality, Dayane conversou com Rico e se entendeu com o humorista. “Você ficou chateado? Espero que esteja tudo bem porque gosto de você”, disse a modelo.

Fora as celebridades que já estão no reality, o público vai escolher um novo participante que está no Paiol, uma espécie de casa de vidro. Os quase confinados Sthefane Matos, Alisson Jordan, Krawk e Mah Tavares ficaram três dias no local.

Na próxima sexta-feira (17), o vencedor da votação será revelado e participará de uma live na conta oficial do reality show no TikTok. O novo peão entrará no programa durante a primeira festa, que também deve ser realizada na sexta-feira.