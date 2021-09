Amanda deixa o ‘MasterChef Brasil’ após cozinhar uma paella vegana

A cozinheira amadora Amanda deixou a 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, na Band, após sete provas de eliminação. O programa desta terça-feira (14) contou com a participação de Bela Gil, que apresentou a prova de eliminação, onde os piores cozinheiros da noite precisaram preparar pratos veganos com muito sabor e criatividade.

Durante a criação do prato, Bela ajudou os cozinheiros amadores do “MasterChef Brasil” e alertou Amanda sobre sua escolha, uma paella vegana, com mandioquinha, vagem e caldo de algas. E, ao provar o prato apresentado aos jurados, Bela afirmou: “Pode não remeter a paella, mas está gostoso”.

Divulgação/Band

Emocionada, a cozinheira deixou a cozinha do programa aplaudida pelos jurados, mas quase esqueceu de tirar o avental e brincou: “deixa eu levar, poxa. Eu já não ganhei o prêmio”. Quem também ficou na berlinda e quase deixou a 8ª temporada do “MasterChef Brasil” foi o cozinheiro amador Pedro, que teve sua receita vegana elogiada, mas acabou esquecendo de cozinhar o feijão.

A matogrossense Kelyn levou a melhor na prova de eliminação do “MasterChef Brasil”, vencendo pela segunda vez consecutiva. Ela deixou os jurados e a convidada Bela Gil com água na boca ao cozinhar um boeuf bourguignon vegano de cogumelos com purê de batata. Mas, mesmo ganhando o desafio final, Henrique Fogaça alertou sobre alguns leves problemas encontrados no prato. Para Fogaça, o purê poderia ser mais aveludado.

Porém, Bela Gil adorou o molho de vinho tinto que Kelyn preparou. “Está sensacional, muito gostoso. Você conseguiu trazer o sabor da comida de panela, que leva tempo e satisfaz o paladar. Quero a receita”, disse Bela.