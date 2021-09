Balanço Geral Manhã, da Record TV, ganha novo apresentador

A partir de segunda-feira (20), o jornal Balanço Geral Manhã, da Record TV, passará por algumas mudanças importantes, como a chegada do jornalista Eleandro Passaia, que será o novo âncora do programa. Ele comandará a atração matinal a partir das 5 horas da manhã e entra no lugar de Bruno Peruka, que segue contratado pela Record TV, mas com o futuro para ser definido.

Pelo Instagram, Eleandro se despediu recentemente de Curitiba, no Paraná, onde apresentava o “Tribuna da Massa”, da Rede Massa, afiliada do SBT no estado. “O ciclo se fechou. Quando as luzes deste estúdio brilharem de novo, não estarei mais por aqui. Me despeço do Grupo Massa depois de oito anos, seis meses e sete dias intensos e felizes”, escreveu Passaia.

Mas, calma! O novo apresentador não vai entrar no lugar de Geraldo Luís, que atualmente apresenta o programa sozinho. O novo apresentador do “Balanço Geral Manhã” seguirá até as 7 horas da manhã. Depois, das 7 horas até 8h30, será a vez de Geraldo seguir no comando do jornal.

No entanto, Geraldo Luís pode ganhar uma nova chance no entretenimento. Segundo o site TV Pop, a direção da Record TV, em São Paulo, está planejando colocar o jornalista para concorrer com Luciano Huck aos domingos. Caso o projeto caminhe, o novo programa da emissora da Barra Funda pode estrear no ano que vem.

De acordo com site TV Pop, os executivos do canal estão estudando alguns cenários para 2022 e o retorno de Geraldo Luís para os finais de semana é uma possibilidade. Alguns diretores da Record acreditam que o atual comandante do Balanço Geral Manhã possa ser um dos poucos nomes de impacto para concorrerem com Luciano Huck, que acaba de assumir o Domingão na programação global.