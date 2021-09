Alexandre Borges é desmascarado no ‘The Masked Singer Brasil’

Após uma semana de folga, o “The Masked Singer Brasil”, da Globo, voltou nesta terça-feira (14) e desmascarou mais um participante misterioso. Na noite de ontem, a Onça Pintada teve o pior desempenho, segundo a votação do público, e acabou revelando quem era: Alexandre Borges.

Depois de sua apresentação, contra o Girassol, o jurado Edu Sterblitch foi certeiro no palpite. Já Simone não teve tanta sorte e ficou chocada com a revelação: “Gente, eu não sabia”.

E o mistério da Onça que não se resolve? Vocês continuam apostando no mesmo nome ou já mudaram de opinião? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/4GGVMczrd1 — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) September 15, 2021

Ao ser eliminado, Alexandre não saiu do papel e mostrou-se empolgado com a disputa. “Pessoas maravilhosas, elenco lindo. Estou muito curioso para saber quem são esses talentos maravilhosos. Foi uma experiência incrível para mim”, afirmou Alexandre Borges, que cantou as músicas “O Vira” e “La Bamba”.

E é o maior #TiTiTi mesmo! E não é que a vibe Jacques Leclair é real? A Onça Pintada é o nosso querido Alexandre Borges! #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/cMDHybS6CJ — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) September 15, 2021

O global ainda falou sobre o figurino. “O figurino é uma parte fundamental para a gente. Quando você vê, dá aquela química e fala: ‘Uau’”, comentou o galã.

Durante a temporada, a Onça Pintada deu algumas dicas ao público. “Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós, onças, somos criaturas que vivem perto da água. E eu nasci bem perto do mar. Muita gente me considera uma onça caiçara. Até o dia que eu convivi com as onças da Amazônia e aprendi bastante. Mas não tenham medo de mim, a próxima vítima não vão ser vocês”, comentou.

“Já fui padre e até liderei uma revolução”, declarou Alexandre, num dos vídeos que gravou para a atração.

Continuam na competição musical do “The Masked Singer Brasil” o Girassol, o Astronauta, o Monstro, a Arara, a Gata Espelhada, o Jacaré e o Unicórnio.