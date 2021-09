Reprise de ‘Carinha de Anjo’ entra no horário nobre do SBT

A direção do SBT decidiu que a sequência da novela infantil “As Aventuras de Poliana” ficará para 2022. Com isso, a emissora escalou mais uma reprise para o horário das 21 horas. A emissora de Silvio Santos escalou a trama “Carinha de Anjo”, de 2016, para a vaga de “Chiquititas”, que atualmente está no horário.

Protagonizada por Lorena Queiroz, a novela começa a ser exibida a partir de outubro. Na trama, a personagem Dulce Maria, vivida por Lorena, mora com o tio Padre Gabriel (Alcemar Vieira) e sua prima Estefânia (Priscila Sol), apelidada Tia Perucas, em Doce Horizonte, cidade do interior paulista.

Divulgação/SBT

Longe de seu pai, Gustavo (Carlo Porto), que abandonou tudo para morar na Espanha, a menina mora em um colégio de freiras. Mas, quando o empresário volta ao Brasil, noivo de Nicole (Dani Gondim), Dulce decide aproximá-lo da noviça Cecília (Bia Arantes). A divertida Irmã Fabiana (Karin Hills), com vocação para a música, e a Madre Superiora (Eliana Guttman) acompanham as investidas da menina. Ainda, as presenças de Juju Almeida (Maisa Silva) e Zeca (Jean Paulo Campos), aspirantes a influencer e astro da música sertaneja.

A produção é inspirada na novela mexicana “Carita de Ángel”, que, quando exibida pelo SBT, competiu no mesmo horário de “As Filhas da Mãe” (2001), da Globo.

Volta das gravações de ‘Poliana Moça’

O SBT já está retomando as gravações da novela infantil “Poliana Moça: Futura Madrasta”. O folhetim é escrito por Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, e será uma continuação de “As Aventuras de Poliana”.

Divulgação/SBT

Antes das gravações retornarem aos estúdios do SBT, em São Paulo, o ator Dalton Vigh, que interpreta Pendleton, na segunda fase da novela, revelou que o elenco estaria reunido em breve. “Devemos começar a nos reunir agora em agosto para começar a gravar em setembro. Mantemos contato através de um grupo de WhatsApp que reúne elenco e equipe“, revelou o ator.

Na primeira fase “As Aventuras de Poliana” (SBT), o personagem de Dalton, Pendleton, acabou se revelando o verdadeiro pai da protagonista, Poliana (Sophia Valverde), e até ensaiando uma aproximação amorosa com a tia dela, Luísa (Thaís Melchior), que no fim da primeira fase da trama infantil se casou com Marcelo (Murilo Cézar).

“Quanto à trama, ainda não sei se houveram alterações no texto que iríamos gravar ano passado, mas o que era certo é que a relação entre Poliana e Pendleton estará mais estabelecida como pai e filha, e também contará com uma possível futura madrasta“, relatou Vigh, falando provavelmente da personagem Tânia Matarazzo, uma famosa escritora que começa a namorar Pendleton na segunda fase da novela e guarda alguns mistérios a serem desvendados. Inicialmente, o papel seria vivido pela atriz Ana Paula Lima, dispensada em outubro de 2020 junto ao restante do elenco.