Reality ‘MasterChef Brasil’ deve ficar na Band até 2024

No ar desde 2014, o “MasterChef Brasil” é um dos grandes nomes na programação da Band e, ao que parece, não deve deixar a grade pelos próximos anos, já que a emissora de São Paulo está negociando um novo contrato com a Endemol.

Caso o acordo entre a Band e a produtora seja confirmado, o “MasterChef Brasil” deverá ser mantido, pelo menos, até 2024. No entanto, o programa apresentado por Ana Paula Padrão pode passar por algumas mudanças a partir da próxima temporada, em 2022.

Um dos principais pontos tratados pela Band é encontrar um novo novo estúdio para sediar as gravações da competição gastronômica do ano que vem. Mas, ao que parece, os jurados do “MasterChef Brasil” devem ser mantidos.

Foto: Carlos Reinis/Band

O cozinheiro amador Renato não se deu bem no último episódio do “MasterChef Brasil”, na Band, que foi ao ar nesta terça-feira (07). Com um prato de família nada saboroso, ele foi eliminado do programa, pela segunda vez. Sendo que em sua primeira participação, em 2020, Renato foi desclassificado por causa de uma panna cotta que acabou dando errado.

Carlos Reinis/Band

Estrategista, ele era tido como um dos principais rivais dos outros competidores, mas sua trajetória chegou ao fim no 10º episódio. Na prova de eliminação, fãs do “MasterChef Brasil” exibiram seus pratos clássicos de família e os cozinheiros amadores tiveram que replicar, mas, também, com um toque diferente. Entre os diversos pratos apresentados, Renato ficou com um de ravioli à bolonhesa, que foi duramente criticado pelos jurados.

Para ele, mesmo com a experiência na cozinha do “MasterChef”, a tensão toma conta e o jogo muda a qualquer momento. “Dentro do que considero ser um cenário de guerra, no bom sentido da palavra, os canhões estavam apontados, mas eu não sabia para onde. Desde o último programa, sei que tem dois grupos definidos”, revela.