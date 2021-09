‘The Voice Kids’ é indicado ao Emmy Kids Internacional

Pela quarta vez consecutiva, o “The Voice Kids”, da Globo, foi indicado ao Emmy Kids Internacional. Desta vez, a 5ª temporada do programa foi indicada e concorre na categoria “Factual e Entretenimento”.

Com a notícia, o elenco do programa, que na época era apresentado por André Marques, festejou e usou as redes sociais para mostrar a empolgação. Além de André, a 5ª temporada do “The Voice Kids” contou com Thalita Rebouças e os jurados Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria.

“Estou muito feliz e agradecido porque o nosso ‘The Voice Kids’ está concorrendo ao Emmy, que é o Oscar da televisão. O que tenho a dizer junto a essa gratidão é que são as crianças que fazem esse show que são merecedoras, e os pais que têm a maior confiança em nós. A elas desejo muito boa sorte, e parabenizo a Creso (diretor), a Boninho, a toda equipe, a nossa emissora Rede Globo por esse brilhante trabalho coletivo. Mais uma vez quero dizer, a família brasileira merece e nossas crianças mais ainda. Parabéns e boa sorte a todos nós!”, celebrou o técnico Carlinhos Brown, que está no programa desde o início.

Reprodução

Já Claudia Leitte disse : “Que felicidade! Ver o programa que fazemos com maior carinho, amor e dedicação ser indicado para o Emmy Kids é uma emoção que não cabe no peito. Nossas crianças, todas as que participaram, merecem essa indicação e, claro, nossa equipe também. O programa teve uma alteração brusca por conta da pandemia e a equipe conseguiu superar tudo isso, fazer acontecer, de forma segura e cheia e amor. Sofremos muito, mas no final deu tudo certo. Fico grata demais por poder fazer parte disso!”.

LEIA MAIS:

Por fim, a dupla sertaneja Simone e Simaria vibrou ao saber que estão na premiação internacional. “Uau, é muita benção e alegria em nossas vidas! Nós só temos que agradecer por tudo que vivemos ao lado dessa família incrível do Kids. Todos ali são uma grande família – desde a equipe dos bastidores, até os técnicos, direção… Sem falar nas crianças, que dão todo o brilho e encanto principal ao programa. Nosso maior objetivo ali é que cada criança viva intensamente aquela experiência, que acredite sempre nos seus sonhos e se divirta! Acredito que essa fórmula, que essa energia boa faz com que, mais um ano, estejamos recebendo essa indicação maravilhosa ao Emmy. Estamos muito felizes!”, comemorou Simone.

Divulgação

“Coleguinhas, que notícia maravilhosa! Esse é o quarto ano que o nosso tão amado TVK é indicado ao Emmy, e fazer parte desse time foi um grande presente na nossa vida. Ali, naquele palco, vivemos juntos os sonhos de cada criança. Tudo é feito com muito carinho e amor para que a experiência de cada participante seja única. Estamos muito felizes com essa nova indicação e espero que dessa vez a gente leve esse prêmio!”, vibrou Simaria.

O diretor Boninho e o apresentador André Marques também se mostraram empolgados. “Com muita honra recebemos a 4ª indicação do Voice Kids Brasil para o International Emmy Kids Awards”, escreveu Boninho. Já André vibrou com um “vamoooooo”.

O “The Voice Kids” concorre com produções da Jordânia, Reino Unido e Bélgica. O Emmy Kids Internacional será realizado em uma cerimônia virtual, que acontece no dia 12 de outubro.