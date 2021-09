Novela mexicana ‘Marimar’ vira a nova queridinha do Globoplay

Exibida originalmente no Brasil pelo SBT, a novela mexicana “Marimar” entrou para o catálogo do Globoplay, canal de streaming da Globo. No ar desde o dia 23 de agosto, a trama mexicana está no top 3 da plataforma. A trama protagonizada pela atriz e cantora Thalía está atrás apenas da série “Walker” e de “Verdades Secretas”, que também está sendo reprisada na TV Globo.

Para impulsionar “Marimar”, o Globoplay comprou espaços publicitários dentro do programa “Fofocalizando”, do SBT. Na chamada o canal de streaming pergunta: “Vocês sabiam que ‘Marimar’ está chegando no Globoplay?”. Foi com essa pergunta que Chris Flores deu início ao merchandising sobre a chegada da novela mexicana ao Globoplay.

Reprodução/SBT

“Quer acompanhar essa novela incrível da nossa querida Thalía? Então aproveita o QR Code que está aqui na nossa tela para você assinar Globoplay e assista este e outros clássicos latinos”, recomendou Chris Flores.

LEIA MAIS:

Exibida no SBT, em 1994, a novela “Marimar” conta a história de uma jovem que vive em uma situação muito humilde junto com seus avós em um povoado à beira mar no México. No mesmo lugar, mas em uma situação financeira totalmente oposta à da protagonista, está Sérgio (Eduardo Capetillo). A vida dos dois se cruza e Marimar logo se vê apaixonada pelo rapaz.

A plataforma também adquiriu outras novelas mexicanas famosas, como “A Usurpadora” e “Maria do Bairro”. Antes, o Globoplay comprou os direitos de exibição de “O Fogo da Paixão” e “Betty em Nova York”. A série “Rubi”, baseada na novela homônima de 2004, entrou na plataforma em junho deste ano.

Outros títulos latino-americanos serão disponibilizados em breve no portfólio Globoplay como os inéditos e exclusivos Sem Medo da Verdade, Operação Pacífico, Império de Mentiras, Amar a Morte, Cair em Tentação, El Bronx e Marido de Aluguel, remake da novela brasileira Fina Estampa produzido pela Telemundo, dos Estados Unidos.