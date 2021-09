Britto Jr. critica Luciano Huck na estreia do ‘Domingão’

A estreia de Luciano Huck aos domingos não foi como o planejado. Previsto para ir ao ar às 18h05, o “Domingão com o Huck” precisou ser atrasado diante dos problemas causados com o jogo Brasil e Argentina, que por conta de quatro jogadores argentinos que não cumpriram a quarentena, a partida precisou ser interrompida e atrapalhou o andamento da programação da Globo, que colocou um filme no lugar.

Luciano, então, estreou por volta das 18h40, fazendo com que o apresentador fosse pego de surpresa. “Eu que achei que veria um jogão hoje, Brasil e Argentina, duelo de gigantes… Quase que eu entrei no palco de cueca hoje, achei que iria ter que entrar antes. Eu queria agradecer o Galvão, que mensagem generosa…”, brincou ele, que, logo após o filme estreou o programa.

Reprodução/Globo

No entanto, o jornalista e apresentador Britto Júnior, que acompanhava tudo, não gostou da postura de Huck e foi para as redes sociais para criticar. Segundo Brito, Luciano deveria ter dado uma atenção maior ao jogo que não aconteceu e mudado a programação do “Domingão”. “Vou resumir: Luciano Huck é muito bom, mas não poderia ter deixado passar a oportunidade de falar da notícia do dia, que é a interrupção do jogo do Brasil. Tinha que ter chamado o Galvão pra dizer como ficou a história. Esses programas são cada vez mais gelados. Perdeu a chance”, escreveu.

LEIA MAIS:

Vou resumir: Luciano Huck é muito bom, mas não poderia ter deixado passar a oportunidade de falar da notícia do dia, que é a interrupção do jogo do Brasil. Tinha que ter chamado o Galvão pra dizer como ficou a história. Esses programas são cada vez mais gelados. Perdeu a chance. — Britto Jr. (@brittojr) September 5, 2021

No entanto, em algumas entradas ao vivo, Luciano Huck elogiou atitude da Anvisa, que parou o jogo do Brasil contra a Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. “A gente gravou a cabeça do Quem Quer Ser Um Milionário, então ninguém esperava que não tivesse o jogo. Acho que o único golaço que a gente teve hoje foi da Anvisa, gol de placa em manter firme as regras sanitárias do Brasil. A Argentina desrespeitou um pouco o Brasil hoje no sentido de insistir em colocar o campo no jogo sem passar pela quarentena”, disse o apresentador.