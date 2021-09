Reprise de ‘Pega Pega’ não agrada e segue em baixa na Globo

A reprise da novela “Pega Pega”, na Globo, não agradou o público que acompanha as novelas da emissora. A trama, que traz os atores Thiago Martins e Mateus Solano no elenco, derrubou drasticamente a audiência da faixa das 19 horas, atingindo o pior resultado desde “Alto Astral”, de 2015.

Escalada para tapar o buraco deixado pela novela “Salve-se Quem Puder”, a edição especial de “Pega Pega” derrubou a audiência e rendeu à Globo apenas 22,6 pontos de média, até o momento. Há seis anos, a novela de Daniel Ortiz consolidou apenas 22,1 pontos de média.

Divulgação/Globo

A audiência da novela, escrita por Claudia Souto, também não agrada quando é comparada aos demais folhetins reprisados, desde o início da pandemia, quando a Globo precisou paralisar as gravações das novelas inéditas. Exibidas em 2020, “Totalmente Demais” obteve 29,5 pontos e “Haja Coração” ficou com 25,2 pontos. Já os capítulos finais da trama inédita “Salve-se Quem Puder” renderam para a Globo 25,1 pontos. Os dados são consolidados pelo Ibope.

Nem mesmo o protagonista de “Pega Pega”, o ator Marcelo Serrado está conseguindo a companhar a edição especial. “Tenho conseguido ver às vezes por causa dos novos trabalhos. É uma novela leve, divertida, suave. Ela trata dessa questão ética que é tão importante. Mostra um roubo e uma história que faz as pessoas pensarem como há gente capaz de cometer algo ilícito. Foi uma parceria muito bacana com a Cláudia Souto também. Sou grato por ela ter acreditado em mim”, relatou o ator durante uma entrevista ao Globo.

No entanto, mesmo com a baixa audiência de “Pega Pega”, a autora Claudia Souto está preparando uma novela inédita, chamada “Cara e Coragem”, que deve ir ao ar no primeiro semestre de 2022, após “Quando Mais Vida, Melhor”, que surgirá na sequência da reprise.