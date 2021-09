Celso Portiolli diz que SBT tem estúdio mal-assombrado

Celso Portiolli é um dos apresentadores mais queridos do SBT, prova disso é que ele está substituindo Silvio Santos no comando do “Show do Milhão”, programa que estreou na última sexta-feira, na grade da emissora de São Paulo. Mas, além da nova temporada do “Show do Milhão”, Portiolli continua como titular do “Domingo Legal”, programa que herdou de Gugu Liberato.

Com isso, ele caminha bastante pelos corredores e estúdios da emissora e, no último domingo (05), relatou que há um local mal-assombrado no SBT, que seria o estúdio 6. Durante uma conversa com Danilo Gentili, que esteve no “Domingo Legal”, contou que já passou alguns perrengues no estúdio durante a gravação do “Curtindo Uma Viagem”. “Alguns paranormais gravaram aqui e também sentiram uma presença. As pessoas até escutam vozes à noite”, comentou Celso Portiolli.

Danilo Gentili, que apresenta o talk show “The Noite” e faz parte do elenco da série “Exterminadores do Além”, acrescentou ainda que até já entrevistou Roque, assistente de Silvio Santos e diretor de auditório na emissora, sobre as histórias no set.

Celso Portiolli no Show do Milhão

Celso Portiolli estreou na última sexta-feira (03) no comando do novo Show do Milhão. E, antes de gravar o programa, ele disse que, assim que soube da missão de suceder o patrão, contou que assistiu diversas apresentações antigas do programa com o objetivo de relembrar a performance de Silvio.

Após gravar o piloto do programa, Portiolli disse que esteve no palco da atração oficialmente e com menos adrenalina. “Fiquei mais feliz com a performance de hoje. Bate uma sensação maravilhosa. Comecei no SBT por trás das câmeras. Fiz programas grandes, menores, substituí apresentadores, enfim. Sinto que a emissora sabe que pode contar comigo para qualquer programa”, disse.

O novo Show do Milhão contará com 13 episódios e já se discute a possibilidade de uma segunda temporada com Celso Portiolli.