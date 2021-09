Regina Casé assume papel de Glória Pires na novela ‘Olho por Olho’

Após “Amor de Mãe”, Regina Casé já tem um novo trabalho na Globo. Ela entrou para o elenco da novela “Olho por Olho”, escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de “Avenida Brasil”. Na trama das 21h, Regina Casé assume o papel deixado por Glória Pires, uma vilã que maltrata a filha com deficiência.

Além deste ajuste, a direção da novela também trocou os papéis de Letícia Colin e Sophie Charlotte, que vão dar vida às filhas da personagem de Regina Casé. Agora, Maíra, uma chef com deficiência visual que é maltratada pela mãe e tem uma relação difícil com a irmã, agora ficará a cargo de Charlotte, enquanto Colin será Vanessa.

Reprodução/TV Globo

O folhetim conta também com Eliane Giardini na pele da madrinha de Vanessa e Maíra. É ex-mulher do vilão interpretado por Tony Ramos e mãe de Caio Castro. O elenco tem ainda Humberto Carrão, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella e Tonico Pereira.

LEIA MAIS:

“Olho por Olho” tem previsão de estreia para outubro de 2022, após o remake da novela “Pantanal”, que começa no primeiro semestre do ano que vem, depois de “Um Lugar ao Sol”, substituta da reprise especial de “Império” a partir de novembro na faixa das 21h. A direção é de Carlos Araújo.

Sem confusão!

Reprodução/Globo

Em 1994, a Globo exibiu uma outra novela chamada “Olho no Olho”, porém, ela não traz o mesmo enredo da trama relatada acima, escrita por José Emmanuel Carneiro. No folhetim, de 1994, o personagem Armando (Stênio Garcia) é procurado por uma organização criminosa chefiada por um jovem paranormal. Em Roma, na Itália, ele revela tudo ao padre Guido Bellini (Tony Ramos), que volta ao Brasil e decide largar a batina para se dedicar ao estudo da paranormalidade, no intuito de combater a organização, chefiada por César Zapata (Reginaldo Faria) e seu sobrinho Fred (Nico Puig), o jovem poderoso a quem Armando falou.

Exibida às 19 horas, na Globo, a novela foi escrita por Antônio Calmon e teve a direção geral e de núcleo de Ricardo Waddington. Tony Ramos, Natália do Vale, Helena Ranaldi, Patrícia de Sabrit, Felipe Folgosi, Nico Puig, Maria Zilda Bethlem e Reginaldo Faria estavam no elenco principal.