De novo! Lucas Selfie volta ao reality show ‘A Fazenda 13’

Lucas Selfie já esteve em “A Fazenda” e também na “Ilha Record”, ambos realitys da Record TV. Agora, ele assinou com a emissora de São Paulo para assumir o posto de apresentador da “Cabine de Descompressão” e da “Live do Eliminado”, da 13ª edição do “A Fazenda”, que estreia no dia 14 de setembro.

Lucas estará ao lado de Lidi Lisboa, com quem esteve na última temporada de “A Fazenda”, quando ainda era apresentada por Marcos Mion, que agora está na Globo e comanda o “Caldeirão”, aos sábados.

Famoso nas redes sociais, o youtuber fez questão de comemorar a novidade com os fãs. “Tô feliz e não é pouco! Eu e minha dupla braba voltando pra ‘A Fazenda’, agora no comando da ‘Cabine de Descompressão’ e ‘Live do Eliminado’. Muita notícia boa de uma vez! Vambora que tá só começando! Em setembro tamo de volta na Fazenda”, comemorou o ex-peão.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios e desejaram sorte. Recentemente, ele foi mandado ao Exílio na terceira rodada do “Ilha Record” e, como de costume, foi entrevistado pelo “abacaxi Hudson”, que puxa declarações polêmicas dos participantes.

Por causa de um dos seus comentários, Antonela Avellaneda o acusou de xenofobia. Em resumo, Lucas se mostrou muito decepcionado com ela no jogo e alfinetou a rival. “Pra mim uma pessoa que joga sujo e na primeira oportunidade que tiver eu vou falar é a Antonela. Tá fazendo hora extra aqui e no Brasil, pode voltar para a Argentina”.

Em seu perfil do Instagram, Antonela emitiu um comunicado demonstrando seu repúdio às falas e à citação desnecessária à sua nacionalidade. “É inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais. Essa situação vem para ilustrar o quanto é necessário ampliar o nosso olhar diante da diversidade, nos desprendendo de estereótipos, até mesmo os criados por conta da rivalidade no futebol”.

Por fim, a ex-BBB avisou que não tolerará esse tipo de discurso de nenhuma pessoa e deixou claro que irá tomar medidas judiciais contra Lucas Selfie. “O mundo mudou, as pessoas mudaram e essa atitude não será mais tolerada. Medidas legais serão acionadas de acordo com o Código Penal Brasileiro, cuja pena pode chegar a três anos de reclusão. Não sou a primeira participante de reality show a ser hostilizada pela sua origem. Isso infelizmente é um ato recorrente, mas que não deve mais acontecer”.