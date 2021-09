Jade Picon tenta dar fim aos boatos que teria beijado Neymar

O fim do namoro pode ser triste, mas no caso da influenciadora digital Jade Picon é uma verdadeira luta. Uma semana após terminar o relacionamento com João Guilherme, ela está envolvida em um novo escândalo, que envolve o jogador de futebol Neymar. Segundo boatos da internet, que amanheceu fervida, Jade Picon teria tido um affair com Neymar, mas ela resolveu quebrar a corrente da fofoca nesta terça-feira (07).

Em seu perfil no Instagram, Jade usou os stories para falar com seus fãs sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado, João Guilherme, e Neymar Jr. “Recebi mais de 8 mil mensagens… Consegui trocar de número. Vazei meu número de novo. Estou sem WhatsApp. Hoje vai ser um dia especial para fazer a campanha da minha marca e não queria deixar nenhum mal entendido estragar isso”, começou ela, explicando que teve o número de seu celular vazado duas vezes.

“Não sou o tipo de pessoa que entra em polêmica, ou que vaza número, print de conversa.. Em qualquer situação da vida, cada pessoa tem seu tempo para absorver informação, processar, superar. E eu também. Peço que meu tempo seja respeitado”, disse Jade, que afirmou que “a vida continua”.

Até o momento, Neymar não se pronunciou sobre o suposto relacionamento com Jade. Mas, João Guilherme também usou suas redes sociais para acalmar seus fãs. “Não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que tá tudo bem, família. Vou aproveitar e virar cantor sertanejo”, escreveu o filho do cantor Leonardo, que ainda pediu para que um fã parece de postar memes sobre a situação: “Para de zoar, mano”, pediu o cantor.

Os boatos de que Neymar teria ficado com Jade durante uma festa no fim de semana começaram após o perfil do Instagram Gossip do Dia publicar a informação. Não demorou muito para isso virar um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

O fim do namoro

O fim do namoro entre Jade Picon e João Guilherme aconteceu na última semana. Pouco tempo depois, o cantor disse que o motivo para o término foi o entendimento, de ambas as partes, de que eles estão em momentos diferentes de suas respectivas vidas.

“E como a gente vive perto um do outro, a gente consegue enxergar o que é melhor para o outro. Eu tenho 19 anos. A Jade tem 20. A Jade está num momento da vida dela, profissional, muito diferente do meu. Então, a gente achou que é melhor para nós dois, hoje, ela crescer separado durante um tempo”, disse João em uma live em seu perfil no Instagram.