Anitta grava vídeo para o VMA 2021, da MTV EUA

O investimento de Anitta em sua carreira internacional está dando resultado. A cantora carioca, que mora nos Estados Unidos, estará na premiação VMA 2021, da MTV dos EUA.

Apesar de não estar indicada em nenhuma categoria ou na lista oficial de shows na cerimônia, que acontece domingo (12), em Nova York, a brasileira deixou os fãs animados com a possibilidade de participar do tapete vermelho.

Antes da premiação, Anitta respondeu, por vídeo, algumas perguntas de seus fãs. Ao todo, foram 21 questões trazidas por seus fãs ao redor do mundo.

Divulgação/Rodrigo Trevisan

No vídeo, Anitta respondeu se prefere fazer shows ao vivo ou gravar clipes. “Clipe de música tem mais coisas que podemos explorar. No clipe ‘Girl From Rio’, eu e minha família com amigos nos divertimos muito”, disse ela, que não descarta aparecer no VMA 2021. Outro fã perguntou para a cantora brasileira qual foi a coisa mais estranha que ela já leu na internet. “Que eu tinha morrido e uma pessoa me substituiu. Algumas pessoas acreditaram nisso”, respondeu Anitta.

Além de chamar a atenção da MTV, Anitta também entrou para a lista de melhores músicas latinas da Billboard, com o hit “Girl From Rio”, lançado neste ano. “O icônico clássico brasileiro da bossa nova ‘The Girl From Ipanema’ ganha um toque novo e moderno graças a Anitta. (…) A letra da música fala sobre a beleza das meninas brasileiras, garotas reais de curvas grandes e bronzeadas. ‘Let me tell about a different Rio, the one I’m from, but not the one that you know’, ela canta”, disse o veículo.

Em outro momento, Anitta foi citada pela “Forbes”, revista americana focada em negócios, como um dos maiores nomes da indústria fonográfica. Com tanto sucesso, os fãs da cantora querem saber se há previsão de turnê. Porém, Anitta não pensa em turnê no momento.