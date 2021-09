Claudia Raia abandona novela da Globo e encara novo papel em série

Escalada para o elenco de “Além da Ilusão”, da Globo, a atriz Claudia Raia decidiu deixar a produção, que está prevista para substituir “Nos Tempos do Imperador” e vai seguir para um novo projeto: a série Justiça.

Na série produzida por Manuela Dias, autora do folhetim “Amor de Mãe”, Claudia Raia terá um importante papel, que ainda está sendo guardado em segredo pela produção, já que as filmagens começam apenas em 2022.

Produzida em 2016, a primeira temporada de “Justiça”, teve seus episódios divididos pelos dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A cada capítulo, a produção trazia um elenco e uma história diferente, porém, todas aconteciam no Recife, em Pernambuco.

Com Débora Bloch, Marina Ruy Barbosa,Jesuíta Barbosa, Adriana Esteves, Jéssica Ellen, Cauã Reymond, Drica Moraes, Antonio Calloni, Julia Dalavia, Camila Márdila, Cássio Gabus Mendes, Enrique Díaz, Marjorie Estiano, Luisa Arraes, Vladimir Brichta, e Leandra Leal nos papéis principais, as histórias contadas na 1ª temporada de “Justiça” também se cruzavam em algum momento e, com isso, não ficavam tão soltas.

Há cinco anos, quando foi produzida pela Globo, a série escrita por Manuela Dias inovou em vários pontos, mas o principal foi deixar o eixo Rio-São Paulo e contar uma história policial na região Nordeste, que, muitas vezes, é retratada na teledramaturgia de maneira estereotipada. Na época, a capital pernambucana foi escolhida devido à sua distribuição de renda, que é muito desigual, dando mais veracidade à série.

No município, a Praia do Pina, a Praia de Boa Viagem, o Teatro de Santa Isabel, o Palácio do Campo das Princesas, o Mercado de São José, o icônico Edifício Holiday, dentre outros logradouros e construções, serviram como locações. Já em Olinda, algumas ruas serviram de ambientação como a Ladeira da Misericórdia, dentre outras, assim como o Largo do Amparo.

Escrita por Manuela Dias, a 1ª temporada da série “Justiça” teve a colaboração de Mariana Mesquita, Lucas Paraizo e Roberto Vitorino, conta com direção de Isabella Teixeira, Luísa Lima, Marcus Figueiredo e Walter Carvalho, e com direção geral e artística de José Luiz Villamarim.