Adriane Galisteu comete gafes, mas deixa ‘A Fazenda 13’ em segundo lugar no ibope

A 13ª temporada do reality show “A Fazenda” estreou nesta terça-feira (14), na Record TV, sem muitos mistérios, já que boa parte dos participantes já tinham sido revelados dias antes e a casa também não teve grandes mudanças. Porém, o programa conseguiu deixar a Record TV em segundo lugar no ibope, perdendo apenas para o “The Masked Singer Brasil”, que desmascarou a Onça Pintada.

A estreia do reality “A Fazenda 13” foi vista por mais de 2 milhões e 443 mil telespectadores na Grande São Paulo, marcando uma média de 11,9 pontos na região. Porém, a audiência foi menor do que a última temporada, comandada por Marcos Mion, que debutou com 13,6 pontos. No mesmo horário, a Globo teve 17,0 de média e o SBT ficou na terceira colocação, com 5,1 pontos.

A melhora na audiência deve-se principalmente para Adriane Galisteu, que foi a verdadeira novidade da temporada e logo em sua chegada mandou um recado bem cítrico para a Globo. “Aqui não tem peão mascarado”, afirmou a nova apresentadora do reality show, que estava empolgada demais.

Eu nunca acompanhei a fazenda … não sei se será dessa vez. Mas Adriane Galisteu como apresentadora, não me cativa. — Pripri Comenta (@pripricoments) September 15, 2021

LEIA MAIS:

adriane galisteu forçando mó mion

cara

fazendox??? plmdds — ᴇx•ϙᴜɪɴᴏ (@pipetinho) September 15, 2021

Tanta empolgação fez com que alguns telespectadores do “A Fazenda 13”questionassem, pelas redes sociais, se Galisteu não estava forçando ou, então, interpretando demais para entrar no clima do programa rural. “Eu nunca acompanhei a fazenda … não sei se será desta vez. Mas Adriane Galisteu como apresentadora, não me cativa”, escreveu uma pessoa no Twitter. Outro seguidor escreveu: “Adriane Galisteu forçando mó Mion, cara. Fazendox??? plmdds”.

As pequenas gafes de Adriane Galisteu, que tentou fazer algumas brincadeiras com os 20 participantes e acabou ficando no vácuo, também chamou atenção dos internautas.

a adriane galisteu eh boa apresentadora mas fala demais #EstreiaAFazenda — Camila (@camilasferreir) September 15, 2021

Galisteu tentou brincar com os 20 peões do reality show em seu primeiro contato ao vivo. Porém, os confinados não entenderam as falas da jornalista e a deixaram no vácuo.

Na primeira tentativa, a apresentadora do reality tentou levar o bordão que usava em um antigo programa no SBT e soltou: “Parece que a gente até ensaiou. Fazenders, não digam alô, digam…”, perguntou ela, mas os peões não responderam e acabaram, falando “A Fazenda!”. Um pouco sem graça, Adriane não tentou consertar e falou: “Tudo bem que foi ‘A Fazenda’, mas era ‘como vai, Galisteu’. Na próxima, a gente acerta”.

Em outro momento, Galisteu pediu para os interessados no prêmio do reality show levantarem as mãos. “Eu quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita”. Mas ela ficou no vácuo mais uma vez e acabou pedindo mais atenção aos participantes.

“Vou de novo. Escutem eu falar primeiro. Quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita”, falou Adriane Galisteu, pela segunda vez.

Vale lembrar que o prêmio do reality show “A Fazenda 13” é de R$ 1,5 milhão para o vencedor e mais R$ 500 mil em prêmios durante toda a temporada.