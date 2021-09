Tiago Leifert aparece entre os mais procurados na internet

Após anunciar sua saída da Globo, o nome do apresentador Tiago Leifert está entre os mais procurados no Google. Os internautas estão buscando diversas informações sobre o apresentador do “Big Brother Brasil”, “É de Casa” e “The Voice Brasil”, todos da Globo. Entre os termos mais buscados estão: “tiago leifert vai pra onde” e “por que tiago leifert saiu da globo”. O apresentador continua na emissora até a final do The Voice Brasil, último programa que ele comandará no canal.

As várias especulações sobre a saída de Tiago Leifert da emissora carioca também impulsionam o interesse do público, fazendo a procura ser a maior desde 2004.

Vale lembrar que na sexta-feira (10), o apresentador foi às redes sociais para desmentir algumas informações divulgadas. No sábado (11), Leifert publicou uma série de stories no Instagram, desmentindo rumores sobre o motivo de sua saída da TV Globo. A reação de Leifert veio após o colunista do IG, Alessandro Lo-Bianco, alegar que ele teria saído da emissora por se recusar a continuar apresentando o reality show “Big Brother Brasil” e não assinar proposta de R$ 2,5 milhões mensais.

Em seu perfil oficial, ele disse: “Pessoal, o ‘verdadeiro motivo da saída de Leifert’ é aquele que eu contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser que não dê clique e pareça monótono, mas é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu. A única possível neste caso. Porque é a minha vida”, escreveu o apresentador no Instagram. Em outro story, o apresentador postou print da coluna de Alessandro Lo-Bianco, do IG, afirmando que a notícia era “completamente falsa”.

Já no domingo (12), Tiago retomou o assunto em seu perfil, onde desmentiu mais um rumor sobre sua saída da Globo. Ele também publicou um print da coluna de Lo-Bianco em seu feed, com a tarja fake news. “Quem não deve, não teme. Então vai ficar aqui pra sempre para sua referência Alessandro Lo-Bianco. Antes eu achava que você simplesmente era mau jornalista, hoje já acho que você inventa de propósito mesmo porque infelizmente na conjuntura atual da busca pelo clique, o crime compensa demais!”

Tiago Leifert afirmou que foi ao perfil de Lo-Bianco para desmentir a matéria, mas que seu comentário foi apagado. “Essa crítica toda aqui não é à imprensa, tá cheio de gente excelente (com quem você deveria aprender, aliás). Esse texto é só pra você. Eu tenho total direito de me defender, já que você não ouviu meu lado”.

Marcos Mion também está nos mais buscados

Desde que estreou no “Caldeirão”, Marcos Mion também figura entre os mais procurados na internet, fazendo com que seu nome ficasse no topo do Google Trends.

Entre os dias 6 e 9 de agosto, após o anúncio de sua contratação pela Globo, as pesquisas sobre o novo apresentador do “Caldeirão” aumentaram em 1.380% na comparação com o período entre 2 de julho e 5 de agosto. É o maior interesse pelo apresentador na história da plataforma de buscas.

Ao saber da nova marca, Marcos Mion celebrou e agradeceu seus fãs. Nas redes sociais ele escreveu “Que honra pra mim! Depois de mais de 20 anos de carreira ainda desperta tanta curiosidade”, disse ele, que acumula quase 15 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.